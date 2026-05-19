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Rede in Genf
Meghan Markle warnt vor den Gefahren von Social Media

Bei einer WHO-Veranstaltung beeindruckte sie mit ihren Worten und einem emotionalen Moment mit einem Mädchen, das ihr ein Geschenk überreichte.
Publiziert: 00:03 Uhr
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