1/5 Prinzessin Anne befindet sich derzeit alleine in Südafrika. Foto: imago/i Images

Auf einen Blick Prinzessin Anne reist allein nach Südafrika, Ehemann verletzt sich kurzfristig

Anne besucht Reittherapie-Projekt und weiht Gedenkstätte für Kriegsveteranen ein

Erster Besuch der 74-jährigen Prinzessin in Südafrika seit 2012 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Prinzessin Anne (74) befindet sich seit heute auf einer zweitägigen Reise nach Südafrika. Wie jetzt bekannt wird, muss sie diese anders als geplant alleine bestreiten. Denn ihr Ehemann, Sir Timothy Laurence (69), fällt kurzfristig aus.

Wie das Magazin «Hello!» berichtet, habe sich Laurence bei der Arbeit auf ihrem Anwesen Gatcombe Park verletzt und kann nun nicht mitkommen. Die Rede ist von einem Verdacht auf einen Bänderriss. Er müsse sich in Grossbritannien behandeln lassen.

Was macht Prinzessin Anne in Südafrika?

Prinzessin Anne, die selbst erst vor wenigen Monaten wegen einer Verletzung ins Krankenhaus musste, besucht demnach heute im südafrikanischen Kapstadt ein Projekt, das ihr besonders am Herzen liegt: die Organisation «Riding for the Disabled», die Menschen mit Behinderung kostenlose Reittherapie, Sport und Training anbietet. Zudem wird die Schwester von König Charles III. (76) im Residenzgarten von Kapstadt eine Prinzessin-Anne-Rose pflanzen.

Am zweiten Tag der Reise soll Anne das Cape Town Labour Corps Memorial einweihen, eine neue Gedenkstätte zu Ehren von mehr als 1700 Schwarzen Südafrikanern, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Zudem stehen Besuche bei der Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation, dem Royal Cape Yacht Club, dem südafrikanischen astronomischen Observatorium und dem Thuthuzela Care Center auf dem Programm, zudem gibt es einen Empfang des britischen Hochkommissars in dessen Residenz in Kapstadt. Es ist Annes erster Besuch in Südafrika seit 2012.

Prinzessin verletzte sich vor wenigen Monaten

Prinzessin Anne musste sich vergangenes Jahr selbst von einer Verletzung erholen, die sie sich vermutlich bei einem Unfall mit einem Pferd zugezogen hatte. Die 74-Jährige musste anschliessend fünf Tage im Krankenhaus verbringen und sich einige Zeit ausruhen. Sie könne sich an «gar nichts erinnern», sagte Anne wenige Wochen später bei ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit. Prinzessin Anne ist seit 1992 in zweiter Ehe mit Timothy Laurence verheiratet.