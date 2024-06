Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Prinzessin Anne durfte das Spital verlassen.

Silja Anders Redaktorin People

Am Montag, 24. Juni, erreichten die Welt besorgniserregende Nachrichten aus London: Prinzessin Anne (73), die Schwester von König Charles III. (75), musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Man sprach zunächst lediglich von einem Unfall, der sich auf ihrem Anwesen in Gatcombe Park ereignet hatte. Anschliessend sei die Princess Royal, wie ihr Titel lautet, mit einer Gehirnerschütterung ins Spital gebracht worden.

Vermutung auf Reitunfall

In einer Mitteilung des Buckingham Palasts hiess es am Tag des Unfalls: «Ihre Königliche Hoheit befindet sich in angemessener fachlicher Betreuung.»

Nach wie vor sind keine Details bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass Annes Verletzungen von einem Schlag gegen den Kopf, verursacht vermutlich durch ein Pferd, entstanden sind. Sie selbst kann das nicht bestätigen, da sie sich nicht mehr an die Details des Unfalls erinnern könne.

Grosser Dank an Ärztinnen und Pfleger

Nun aber gibt es gute Nachrichten: Prinzessin Anne durfte das Krankenhaus heute wieder verlassen. Ihr Ehemann, Sir Timothy Laurence (69), bestätigte vor wenigen Tagen, dass sich seine Ehefrau «langsam, aber sicher» erhole. Jetzt kann er verkünden, dass Prinzessin Anne wieder daheim ist. Er bedankte sich beim Ärzteteam und Pflegepersonal. Er und Prinzessin Anne seien «dem Ärzteteam und dem Krankenhauspersonal für ihre ausgezeichnete Betreuung zutiefst dankbar – und den Rettungsdiensten, die am Unfallort so wunderbar waren.»

«Wir sind zutiefst berührt über all die freundlichen Nachrichten, die wir von so vielen Menschen, ob nah oder fern, erhalten haben. Das bedeutet uns unglaublich viel», fügte Laurence hinzu.