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Prinz William schwärmt vom Konzert
«Die Atmosphäre war so unglaublich»

Im britischen Radioprogramm Heart Breakfast liess Prinz William eine kleine Bombe platzen: Eine Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce schliesst er nicht aus.
Publiziert: 11:02 Uhr
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