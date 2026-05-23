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Royals
Im Radio «Heart Breakfast»: Prinz William über Taylor Swift
Prinz William schwärmt vom Konzert
«Die Atmosphäre war so unglaublich»
Im britischen Radioprogramm Heart Breakfast liess Prinz William eine kleine Bombe platzen: Eine Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce schliesst er nicht aus.
Publiziert: 11:02 Uhr
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