Prinz Harry bei Talk-Show-Auftritt ausgebuht
0:42
Wegen Witz über Trump:Prinz Harry bei Talk-Show-Auftritt ausgebuht

Prinz Harry wird in Late Night Show ausgebuht
«Ich habe gehört, ihr habt einen König gewählt»

Prinz Harry wurde in die Late Night Show von Stephen Colbert eingeladen. Was mit tosendem Applaus begann, endete aber plötzlich in unerwarteten Buhrufen.
Prinz Harry hat sich kürzlich in der Late Night Show von Stephen Colbert keine Freunde gemacht.
  • Prinz Harrys Auftritt bei Stephen Colbert sorgt für Fremdschämen
  • Harry macht unpassenden Witz über US-Präsident Trump als König
  • Fans kritisieren Harrys Auftritt, sein Ur-ur-ur-ur-ur-ur-Grossvater George III. wird erwähnt
Der Auftritt von Prinz Harry (41) in der Late Night Show von Stephen Colbert (61) kann wohl nur mit einem Wort beschrieben werden: Cringe, also fremdschämen. 

Erst platzt der abtrünnige Royal scheinbar aus Versehen in den Monolog von Moderator Colbert rein und erklärt, dass er aufrichtig dachte, das sei das Vorsprechen für den Film «Gingerbread Prince saves Christmas in a basket» – eine Anspielung auf die generischen Weihnachtsfilme der Amerikaner und Kanadier, die jedes Jahr dutzendfach produziert werden. Das Auswendiglernen von Texten scheint er zumindest schon drauf zu haben, wie er mit seinem Auftritt beweist.

Prinz Harry macht sich über «No Kings»-Proteste lustig

Vielleicht hätte Prinz Harry das ihm vorgelegte Skript aber etwas hinterfragen sollen. Denn als er zu Stephen Colbert sagt, dass die Amerikaner regelrecht besessen von Königshäusern seien und der Moderator diese Aussage versucht, abzudämpfen, setzt Prinz Harry einen nach: «Ich habe gehört, ihr habt einen König gewählt.» 

Prinz Harrys Witz über US-Präsident Donald Trump (79) hätte kaum unpassender kommen können. Denn die Gegner des US-Präsidenten warfen ihm in der Vergangenheit vor, sich wie ein Monarch zu verhalten und seine Macht zu missbrauchen. In diesem Rahmen kamen es zu grossen Protesten, die unter dem Motto «No Kings» liefen.

Sein britischer Humor kam in diesem Fall nicht gut an, denn das Publikum, welches ihm am Anfang noch zujubelte, buht ihn plötzlich lauthals aus. Ausserdem sagte er noch, die US-Amerikaner würden eine grosse Sache aus seinem Ur-ur-ur-ur-ur-ur-Grossvater George II. machen. Dieser war bekanntlich König, als die USA ihre Unabhängigkeit vom britischen Königreich forderten. 

Fans finden, er wirkt verzweifelt

Auch sonst wirkte Prinz Harry etwas unbeholfen vor der Kamera, ein wenig steif mit dem Versuch, möglichst locker und natürlich rüberzukommen. «Er nimmt offensichtlich Schauspielstunden bei seiner Ex-Schauspieler-Ehefrau», schreibt ein User auf X. Ein anderer meint: «Oh, so eine traurige, traurige Geschichte. Nimmt er Schauspielstunden? Seine Augen sehen tot aus. Egal, wie oft er das Wort Prinz im Skript verwendet, er hat das schon verloren und die Verzweiflung zeigt sich.»

