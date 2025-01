1/6 Herzogin Meghan geht unter die Influencer. Sie hat einen neuen Instagram-Kanal. Foto: imago/i Images

Silja Anders Redaktorin People

Wer bisher unerschütterlich darauf hoffte, dass es vielleicht doch noch zu einer Versöhnung zwischen Prinz Harry (40), Herzogin Meghan (43) und den britischen Royals kommen könnte, wird nun erneut ein Dämpfer versetzt. Denn offenbar will das britische Königshaus nicht einmal in den sozialen Medien in Verbindung mit den Sussexes gebracht werden.

Herzogin Meghan versucht sich seit Neustem als Influencerin, wie es scheint. «New Year, New Me», also «Neues Jahr, neues Ich» könnte ihre Devise zu lauten. Ihre neue Kochshow «With Love, Meghan», die am 15. Januar auf Netflix erscheint, wird mit Begeisterung, aber auch mit Skepsis erwartet. Jetzt hat die ehemalige Schauspielerin auch einen neuen Instagram-Account. Unter dem schlichten, aber passenden Namen «meghan» hat sie bereits drei Beiträge gepostet, auf denen sie sich nahbar und natürlich zeigt. Ihr neuester Post etwa erinnert an ihren verstorbenen Hund Guy.

1,5 Millionen Follower und Followerinnen verzeichnet Herzogin Meghan bereits auf ihrem Kanal – und das nach gerade einmal einer guten Woche. Den Account hat sie erst am 1. Januar 2025 eröffnet. Doch eine royale Gefolgschaft bleibt bisher aus. Denn aus der britischen Royal Family folgt dem neuen Instagram-Account von Prinz Harrys Ehefrau niemand. Nicht einmal Prinzessin Eugenie (34), von der es eigentlich heisst, dass sie trotz allem nach wie vor ein enges Verhältnis zu den Sussexes haben soll.

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan durch den berüchtigten «Megxit» vor fünf Jahren ihr Leben als aktive Royals hinter sich liessen und in die USA auswanderten, stellten sie auch ihre Aktivität auf ihrem bis dahin offiziellen royalen Instagram-Account «sussexroyal» ein. Der letzte Post war damals ein Abschiedsbrief an die Community. Dem Kanal folgen bis heute 9 Millionen Personen, unter anderem etwa Prinzessin Eugenie, ihre Schwester Prinzessin Beatrice (36) oder auch deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41).

Dass niemand sonst aus der Royal Family Meghans neuem Instagram-Account folgt, verwundert nach allem, was zwischen den Sussexes und den Royals passiert ist, allerdings nicht.