Herzogin Meghan ist zurück auf Instagram

Auf einen Blick Herzogin Meghan überrascht mit Instagram-Comeback und Strandvideo zum Jahresbeginn 2025

Meghan freut sich auf soziale Medien für globale Verbindung

Herzogin Meghan (43) überrascht Royal-Fans offenbar mit einem ganz besonderen Start ins Jahr 2025. Schon seit vielen Monaten wurde gemunkelt, dass der Instagram-Account «@meghan» wohl der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehört. Jetzt ist am 1. Januar genau dort ein Video veröffentlicht worden.

Eine in Weiss gekleidete Frau, bei der es sich anscheinend um Herzogin Meghan handelt, läuft in dem Clip barfuss an einem Strand entlang. Mit dem Finger schreibt sie «2025» in den Sand, bevor sie lacht und davonläuft. Wie unter anderem das US-Magazin «People» berichtet, wurde das Video demnach wohl von Harry in der Nähe des gemeinsamen Zuhauses der beiden im kalifornischen Montecito aufgenommen.

Neues Bild von Söhnchen Archie

Die Sussex-Fans können sich im noch so frischen 2025 allerdings nicht nur an einem Clip von Herzogin Meghan erfreuen, sondern auch an einem neuen Foto von Söhnchen Archie (5). Dieses wurde vom Surflehrer Raimana van Bastolaer auf Instagram geteilt. Laut ihm hätten der Prinz und sein Sohn im vergangenen Jahr Surfstunden bei ihm genommen. Das entsprechende Foto zeigt das Vater-Sohn-Duo mit dem Surflehrer und einem weiteren Kind, vermutlich dem Sohn des Surflehrers, auf dem Jetski. Van Bastolaer löschte das Bild zwar kurze Zeit später, doch da war es bereits zu spät, das Foto ist mittlerweile auf einem Fan-Account zu sehen.

Ob sich die Fans mit der Rückkehr von Meghan auf Instagram in Zukunft auch auf ein offizielles Foto der Kinder Archie und Lilibet (3) freuen dürfen? Das ist mehr als fraglich, versucht das Ehepaar doch alles, die beiden Kinder aus der Öffentlichkeit zu halten.

Musste Kontrolle über ihren Social-Media-Account abgeben

Die Herzogin von Sussex deutete ihre Social-Media-Rückkehr bereits vor Jahren an. Im Gespräch mit «The Cut» hatte sie im August 2022 mit «leuchtenden und teuflischen Augen» erklärt: «Ich komme zurück ... auf Instagram.» An späterer Stelle wurde jedoch erwähnt, Meghan sei nicht mehr sicher, ob sie tatsächlich zu Instagram zurückkehren würde.

Sie musste dem Artikel zufolge nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 die Kontrolle über ihren ursprünglichen Social-Media-Account abgeben. Meghan habe es geliebt, ihr Leben mit anderen zu teilen, habe sie damals erklärt. Aber Harry liebte sie mehr. «Es war eine grosse Umstellung – eine riesige Umstellung, von dieser Art von Autonomie zu einem anderen Leben zu wechseln», wurde Meghan zitiert.