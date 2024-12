Harry und Meghans Weihnachtskarte verbirgt ein Geheimnis

1/7 Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre Weihanchtskarte verschickt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Harry und Meghan veröffentlichen Weihnachtskarte mit neuem Familienfoto

Kinder Archie und Lilibet zeigen auffällige rote Haare wie ihr Vater

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Auch aus dem Hause von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) kamen in den letzten Tagen freundliche Weihnachtsgrüsse in ausgesuchte Häuser geflattert. Die Empfänger durften sich beim Blick auf die Weihnachtskarte 2024 nicht nur über fotografische Eindrücke von den Reisen der Sussexes, sondern auch über ein neues Familienfoto mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) freuen.

Das Bild ist erfrischend natürlich: Statt einer gestellten Pose sieht man die Familie in einem alltäglichen Moment. Harry und Meghan tragen legere Kleidung, während die Kinder in ihre Arme laufen. Auch drei Hunde sind mit im Bild zu sehen, was die entspannte Atmosphäre unterstreicht. Besonders auffällig: Archie und Lilibet sind deutlich gewachsen. Und auch die rote Haarpracht der beiden Kinder fällt sofort ins Auge und erinnert stark an ihren Vater. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass Harry und Meghan ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen.

Die Haare von Lilibet und Archie kommen, zumindest was die Farbe betrifft, ganz nach denen von Vater Harry. Dieser erklärte bereits vor einigen Monaten, die Kinder hätten das «dicke Haar ihrer Mutter» geerbt. Damals hatte Harry sogar prophezeit, dass Lili bald «auf ihrem Haar sitzen» könne. Lilibet scheint aber in der Zwischenzeit beim Coiffeur gewesen zu sein.

Es gibt aber nicht nur sechs Fotos aus dem Leben und Arbeiten der Sussexes zu sehen – die abtrünnigen Royals richten auch Grüsse an die Menschen, die in ihrem Weihnachtsverteiler stehen: «Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, Archewell Productions und Archewell Foundation wünschen wir frohe Feiertage und ein fröhliches neues Jahr.»