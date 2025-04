Prinzessin Sofía von Spanien ist jetzt volljährig

Die jüngere Tochter des spanischen Königs, Prinzessin Sofía, feiert am 29. April ihren 18. Geburtstag. Der Palast präsentiert neue Bilder der Prinzessin. Das neue Lebensjahr wird einige Änderungen bringen: Nach dem College-Abschluss soll ein Studium folgen.

1/5 Prinzessin Sofía von Spanien feiert am 29. April ihre Volljährigkeit. Foto: imago/PPE

Darum gehts Prinzessin Sofía von Spanien feiert ihren 18. Geburtstag mit Fotoshooting

Sofía posierte im Palastgarten mit neuem, reiferen Look und blonderen Haaren

Sie besucht das UWC Atlantic College in Wales und macht im Mai Abschluss

SpotOn Die People-Agentur

Im spanischen Königshaus gibt es etwas zu feiern: Die jüngste Tochter von König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) wird am 29. April 18 Jahre alt. Zu diesem Anlass gab es für Prinzessin Sofía ein besonderes Fotoshooting.

Aufnahmen im Palast-Garten

Im Garten des Zarzuela-Palastes in Madrid posierte die kleine Schwester von Thronfolgerin Leonor (19) einen Tag vor ihrem Geburtstag für die Fotografen. In hellblauer Bluse mit gekrempelten Ärmeln, dunkelblauer Hose und mit langen offenen Haaren strahlte sie in die Kamera. Dabei nahm sie auf einer Bank Platz oder postierte sich vor einer alten Mauer. Die Infantin präsentiert sich zu ihrem 18. Geburtstag reifer und klassischer. Ihre Haare trägt sie blonder als bisher, gestuft und mit sanften Wellen. Ihr Make-up ist natürlich gehalten, wie üblich verzichtet Sofía auf Schmuck.

Laut «Hola!» sind keine besonderen Feierlichkeiten vorgesehen, da die nun 18-Jährige keine Thronfolgerin ist. Der 18. Geburtstag ihrer älteren Schwester, Prinzessin Leonor, wurde vor einem Jahr, wie in der Verfassung vorgesehen, im Abgeordnetenhaus feierlich begangen.

Im Mai beendet Sofía das College

Von Geburt an steht Sofía von Spanien im Schatten ihrer grossen Schwester. Sie wurde als zweite Tochter des damaligen Kronprinzenpaares Felipe und Letizia am 29. April 2007 im Hospital Ruber Internacional Madrid geboren. Die Prinzessin belegt hinter Leonor den zweiten Platz der spanischen Thronfolge.

Die Familie zeigt sich zu vielen Gelegenheiten gemeinsam, aber im Dezember 2024 gab es für Sofía eine wichtige Premiere: Sie übernahm erstmals alleine einen Termin für die spanische Krone und überreichte den Preis bei einem Fotowettbewerb.

Seit dem Sommer 2023 besucht sie das UWC Atlantic College in Wales – wie zuvor auch schon Leonor. Bald, im Mai, wird sie dort ihren Abschluss machen. Danach wird sie im Gegensatz zu ihrer Schwester keine Militärausbildung absolvieren, sondern wohl ein Studium beginnen. Bislang ist nicht bekannt, was und wo sie studieren wird.