Kate zeigt sich erstmals seit über einem Monat

Prinzessin Kate wurde nach einem Monat Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Sie besuchte zusammen mit Prinz William und Sohn George eine Sonntagsmesse in Schottland.

1/5 Herzogin Kate, hier beim diesjährigen Wimbeldon-Final, wird wieder öffentlich gesichtet.

Fynn Müller People-Redaktor

Prinzessin Kate (42) zeigte sich am Sonntag (25. August) zum ersten Mal seit über einem Monat wieder in der Öffentlichkeit. Zusammen mit Prinz William (42) besuchte sie einen Gottesdienst in der Crathie-Kirche in Schottland, wie Fotos belegen, die unter anderem «The Sun» vorliegen.

Trotz ihrer Krebserkrankung machte die Prinzessin einen munteren Eindruck. Mit Hut und kariertem Mantel sass sie neben ihrem Mann, der den Wagen fuhr. Auch der älteste Sohn Prinz George (11) war mit im Auto. König Charles (75) und Königin Camilla (77) nahmen ebenfalls am Gottesdienst teil.

Letzter Auftritt über einen Monat her

Zuvor hatte sich Kate zuletzt beim Wimbledon-Final (14. Juli) an der Seite ihrer Tochter Charlotte (9) gezeigt. Als Schirmherrin überreichte sie damals Sieger Carlos Alcaraz (21) strahlend die Trophäe.

Seit Monaten hält sich Kate zurück. Nach einer Bauch-OP im Januar wurde viel über ihre Gesundheit gemunkelt. Im März gab sie bekannt, an Krebs erkrankt zu sein und sich einer Chemo zu unterziehen. Erst im Juni zeigte sie sich erstmals wieder bei der «Trooping the Colour»-Parade. Ihr gehe es zwar immer besser, doch über den Berg sei sie noch nicht, hiess es damals.