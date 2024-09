1/5 Gegen Marius Borg Høiby, dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde eine einstweilige Verfügung erlassen.

Es geht weiter im Fall von Marius Borg Høiby (27): Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) von Norwegen, hat von den Behörden einen polizeilichen Fernhaltungsbefehl erhalten. Gemäss einer einstweiligen Verfügung ist es ihm für die nächsten sechs Monate untersagt, sich der jungen Frau zu nähern, die er am 4. August unter Drogeneinfluss in ihrer Wohnung in Oslo attackiert hat. Dies bestätigte die Anwältin des Opfers gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur «NTB». «Aftenposten» zufolge gilt der Befehl bis März 2025.

Es bleibt weiterhin ungewiss, ob das Opfer Rebecca Helberg Arntsen (26) ist, mit der Høiby Ende Juli seine Beziehung auf Instagram bekannt gegeben hat. Jedoch veröffentlichte das norwegische Magazin «Se og Hør» später noch ein Foto des Paares in einem weissen Mercedes auf Schloss Skaugum, das rund zwei Wochen nach dem Angriff aufgenommen worden sein soll.

Unklar ob die beiden weiterhin ein Paar sind

Trotz Erklärung von Arntsens Anwältin Mitte August, dass Høiby und Arntsen nicht mehr zusammen seien, hiess es von einem Insider aus Høibys Umfeld gegenüber «Bild»: «Beide lieben sich nach wie vor. Aber die Situation ist einfach zu verfahren. Es war eine Achterbahn-Beziehung. Andauernd Eifersucht, Trennung, Versöhnung. Und Marius reagiert oft halt sehr extrem.» Der Vorfall soll aus Eifersucht entstanden sein.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

Polizeilicher Fernhaltungsbefehl wurde akzeptiert

Die einstweilige Verfügung, die am 2. September in Kraft trat, wurde von Høiby akzeptiert, wie die norwegische Polizei in einer Pressemitteilung bestätigte. Während die Staatsanwaltschaft weiter gegen Høiby ermittelt – unter anderem wegen Drohungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, wofür ihm sogar eine Haftstrafe droht – ist der Prinzessin-Sohn in den Italien-Urlaub verschwunden.