In den vergangenen Wochen haben sich sicherlich viele gefragt: Wann wird es endlich warm? Muss ich heute einen Regenschirm einpacken oder zur Sonnenbrille greifen? Während des diesjährigen unvorhersehbaren Sommers bleibt vor allem eine Art von Apps unser treuer und täglicher Begleiter: Wetter-Apps. Doch nicht nur der Check der lokalen Wetterbegebenheiten ist bei vielen zum Alltag geworden. Das Wetter interessiert auch, wenn es um die Ferien oder geplante Events im Freien geht. Und nicht nur uns – auch Royals, allen voran Königin Camilla (76), nutzen Wetter-Apps.

Dies verriet Kinderbuchautorin Francesca Simon (69) gegenüber der Zeitung «The Daily Telegraph», die die Königin am 9. Juli an einem Empfang anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des National Literacy Trust antraf. Dort fanden die beiden Frauen schnell heraus, dass sie eine Leidenschaft verbindet: «Wir lachten über unsere gemeinsame Liebe zu Wetter-Apps», sagte Simon.

«Jeder zieht Königin Camilla damit auf»

Die Veranstaltung, die eigentlich in den Gärten des Clarence House in London hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund des strömenden Regens nach innen verlegt. Und so seien sie und Königin Camilla auf das generell miserable Juli-Wetter zu sprechen gekommen und hätten gemeinsam Witze über ihre Nutzung der Klima-App gemacht, wie Simon der Zeitung erzählte. «Sie [Camilla] erwähnte, dass es in Frankreich, wo ich heute sein sollte, regnete, und ich sagte: ‹Ja, ich weiss.›»

Dies zeigt, dass Königin Camilla ein Interesse daran hat, sich über das Wetter zu informieren – und das weltweit. «Sie sagte, jeder ziehe sie damit auf», erklärt Simon weiter. Die Autorin würde die Königin aber bestens verstehen: «Ich schaue mir auch das Wetter in verschiedenen Teilen der Welt an.» Deshalb konnten die beiden Frauen über ihre «gemeinsame Besessenheit lachen», schliesst Simon den Bericht ab.