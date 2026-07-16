DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Royals
König Charles und Königin Camilla zapfen sich ein Bier
Königin Camilla hilft mit
So zapft ein König sein Bier
Nach dem WM-Aus der britischen Nationalmannschaft besuchen King Charles und Camilla eine Brauerei. «Eine gute Zeit um die Sorgen wegzutrinken», schreiben sie.
Publiziert: vor 52 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen