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Königin Camilla hilft mit
So zapft ein König sein Bier

Nach dem WM-Aus der britischen Nationalmannschaft besuchen King Charles und Camilla eine Brauerei. «Eine gute Zeit um die Sorgen wegzutrinken», schreiben sie.
Publiziert: vor 52 Minuten
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