DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Royals
Royals: König Charles trifft auf US-Präsident Donald Trump
König Charles auf Staatsbesuch
Hier werden die Royals von Präsident Trump begrüsst
König Charles III. reist mit Königin Camilla in die USA – und trifft dort auf Donald Trump und Ehefrau Melania.
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Mehr royale Videos
2:19
Meghan über Internet-Hass
«War die meist gemobbte Person der Welt»
0:41
Reise steht in der Kritik
Harry und Meghan besuchen Kinderspital in Melbourne
0:34
Meghan gibt privaten Einblick
Hier suchen Archie und Lilibet nach Ostereiern
1:18
An St. Patrick's-Feier
Kate zeigt sich locker wie lange nicht mehr
1:06
Verblüffte Bäckerei-Kunden
Plötzlich werden sie von einem Prinzen bedient
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen