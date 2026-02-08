Ihre Premiere als Solo-Reisende gibt die Enkelin des norwegischen Königs im Norden des Landes. Ganz alleine ist die Prinzessin dann aber doch nicht. Schnell findet sie tierische Freunde – auch etwas Abenteuer und Adrenalin dürfen nicht fehlen.

Darum gehts Prinzessin Ingrid Alexandra (22) absolviert ihre erste Solo-Reise in Finnmark

Sie übernachtete in einer samischen Erdhütte und fuhr Hundeschlitten

Bei minus 12 Grad zwei Stunden Schneemobilfahrt auf Finnmarksvidda-Hochplateau Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Bosshard, GlücksPost

Es ist ein historischer Moment für das norwegische Königshaus: Prinzessin Ingrid Alexandra (22) hat ihre erste offizielle Solo-Reise angetreten. Ganz allein, ohne die schützende Begleitung ihrer Eltern, Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52), besuchte sie den hohen Norden ihres Landes, um die Provinz Finnmark besser kennenzulernen. Im Winterwunderland zeigt sich die Königsenkelin von ihrer unroyalen Seite – und bekommt tierische Unterstützung.

Ihr Abenteuer beginnt mit einer ordentlichen Portion Adrenalin. Auf einem Schneemobil flitzt sie bei eisigen minus 12 Grad mehr als zwei Stunden über die Finnmarksvidda, das grösste Hochplateau Norwegens. Ziel ist die Hütte einer Rentierzüchterfamilie im Nationalpark Anárjohka. Unterwegs hält die Norwegerin inne, um eine vorbeiziehende Rentierherde zu bewundern. Doch das grösste Spektakel hebt sich der Himmel für den Abend auf. Als wäre es ein Willkommensgruss der Natur, tanzt ein Nordlicht in leuchtendem Grün über der Studentin und verzaubert sie sichtlich.

Kein Luxus für die Prinzessin

Nun könnte man denken, dass es für die Prinzessin zurück in ein luxuriöses Hotel gehe. Doch Ingrid Alexandra passt sich dem Lebensstil der Rentierzüchterfamilie an. So übernachtet sie ganz einfach in einer sogenannten Gamme, einer traditionell samischen Erdhütte. Die Samen sind ein indigenes Volk des Nordens. Vor diesen hat sie tiefen Respekt. In einer bewegenden Rede betont die junge Frau später: «Wir alle können stolz darauf sein, dass die starke samische Kultur Teil unseres Landes, unserer gemeinsamen Geschichte und unserer Gegenwart ist.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Die Reise führt sie weiter ins Parlament und zur Grenzpatrouille an der norwegisch-russischen Grenze. Zu den schönsten Momenten zählt aber ein Ausflug mit Schlittenhunden. Am Gymnasium Tana testet sie die hauseigene Hundeschlittenstrecke – mal sicher im Schlitten sitzend, mal geschickt selbst an den Zügeln oder einen Hund an der Leine führend. Dass sie mit den Vierbeinern so gut harmoniert, ist kein Zufall. Schliesslich hat ihre Familie selbst einen Hund, Molly Fiskebolle. Auf ihre treue Begleiterin muss die Prinzessin wegen ihres Studiums im australischen Sydney derzeit aber meist verzichten. Umso schöner ist es, dass sie zuvor noch etwas Hundeliebe tanken kann, bevor es zurück in den Uni-Alltag geht.

Souveräne Reise

Während der dreitägigen Reise überzeugt Ingrid Alexandra aber nicht nur mit ihrer Tierliebe, sondern mit ihrer Bodenständigkeit und ihrer nahbaren Art. Sie, die einst den norwegischen Thron besteigen soll, erfüllt ihre Aufgabe mit grossem Pflichtbewusstsein und geht in ihrer Rolle voll auf. Dass sie erstmals alleine mehrere Tage im Dienst der Krone unterwegs ist, scheint sie eher zu beflügeln, als zu verunsichern. «Ich fühle mich unglaublich wohl, wenn ich alleine arbeite», schwärmt sie. Das norwegische Volk darf sich also auf weitere Termine mit ihr freuen. Besonders stolz sind wohl aber ihre Eltern. Denn ihre Feuertaufe im Eis hat Prinzessin Ingrid Alexandra mit Bravour bestanden.