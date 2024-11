1/5 Sarah Ferguson machte öffentlich, dass sie ab ihrem elften Lebensjahr an einer Essstörung gelitten habe. Foto: imago/ZUMA Press

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Mit ihrem Leben im Auge der Öffentlichkeit und mit den strengen Protokollen des britischen Hofes kam Herzogin Sarah Ferguson (65) nie wirklich zurecht. Wie sehr die Mutter der Prinzessinnen Beatrice (36) und Eugenie (34) aber schon seit ihrer Jugend litt, enthüllt Fergie, wie sie auch genannt wird, erst jetzt. Während der Lesetour für ihr Buch «Flora & Fern: Wonder in the Woods» sprach sie über ihre Essstörung, unter der sie seit ihrem elften Lebensjahr litt.

Gerettet habe sie erst ihre Krebserkrankung. 2023 wurde bei der Herzogin Brustkrebs diagnostiziert, im Juni desselben Jahres musste sie sich die betroffene Brust entfernen lassen. Im Interview mit dem australischen «Daily Telegraph» sagte sie, dass sie ihre «Abhängigkeit von Selbstzweifeln und Selbstverurteilung» erst durch die Narben ihrer Brust- und Hautkrebs-OPs habe ablegen können.

Essstörung begann schon mit 11 Jahren

Sarah Ferguson findet deutliche Worte für Menschen, die unter ähnlichen Problemen leiden: «Wartet nicht darauf, aufgeschnitten zu werden, um die Sucht loszuwerden. Meine Sucht war meine Sucht nach Essen. Also ass ich, um meine Gefühle zu kompensieren. Es begann mit 11 Jahren, meine ganze Welt bestand aus Essen.»

Ihre Erkrankung habe sie gelehrt, neue Prioritäten zu setzen und endlich ihr Leben ins Zentrum zu stellen. So habe sie sich von den Selbstzweifeln bezüglich ihres Körpers befreien können, sagt die Royal und fügt an: «Es passiert einfach, weil ich merkte, dass ich ass anstatt zu leben.» Sie sei heute eine «knallharte, sexy und zielstrebige Grossmutter.» Die gemeinsamen Töchter von Sarah Ferguson und ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (64) schenkten der Herzogin von York die Enkelkinder Sienna Elizabeth (2) von Prinzessin Beatrice und ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40), sowie August Philip Hawke (3) und Ernest George Ronnie (1) von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank (38).

Seit Sarah Ferguson in Remission ist, setzt sich die Herzogin auch als Schirmherrin einer Organisation für Brustkrebsvorsorge ein. In einem Interview äusserte sie sich auch zur Krebsdiagnose von Prinzessin Kate (42), die ihre Chemotherapie im September dieses Jahres beendete. «Ich finde aussergewöhnlich, was sie tut», sagte Fergie in einem Interview mit dem Sender ITV.