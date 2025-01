1/5 Herzogin Sophie auf dem Bild von Christina Ebenezer. Foto: Imago Images/Avalon.red / Christina Ebenezer / Avalon

Auf einen Blick Herzogin Sophie wird 60, neue Bilder zeigen strahlende Jubilarin

Fotografin bewusst gewählt, um aufstrebende Künstlerin zu unterstützen

Sophie (59), die Herzogin von Edinburgh, wird am kommenden Montag (20. Januar) 60 Jahre alt. Der besondere Tag für die Frau von Prinz Edward (60) wurde bereits am Samstag (18. Januar) vom Palast gewürdigt. Neue Bilder auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family zeigen eine strahlende Herzogin Sophie, die mit den Aufnahmen auch eine Botschaft senden möchte.

Die Fotos der Londoner Fotografin Christina Ebenezer sind laut Instagram-Post im Januar in Bagshot Park, dem Anwesen von Sophie und Prinz Edward entstanden. «Die Herzogin von Edinburgh war an Ebenezers kreativem Fotostil interessiert und wollte eine aufstrebende Fotografin unterstützen», heisst es in dem Beitrag weiter. Da sie bald 60 Jahre alt werde, fühle sich die Herzogin in ihrer Arbeit für die Gleichstellung der Geschlechter bestärkt und freue sich darauf, «dieses Thema in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben».

Das erste Bild zeigt Sophie in einem schwarzen Rollkragenpullover und einem weissen Plisseerock, wie sie sich auf einem Fensterplatz in ihrem Haus in Surrey an die Wand anlehnt und mit einem Strahlen in die Ferne blickt. In zwei weiteren Fotos posiert die 59-Jährige in einem beigefarbenen Mantel, dunkelbraunem Pullover und grüner Hose in der Natur. Im Hintergrund ist eine cremefarbene Leinwand zu sehen, die für das Shooting aufgestellt wurde.

Private Feier

Wie die «BBC» berichtet, wird Herzogin Sophie ihren Geburtstag privat zu Hause mit ihrem Ehemann verbringen. Prinz Edward, der im vergangenen März 60 Jahre alt wurde, und Herzogin Sophie sind seit 1999 verheiratet. Der jüngste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) und die Herzogin heirateten in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor. Im vergangenen Juni feierten die beiden ihre Silberhochzeit. Das Paar hat zwei Kinder, Tochter Louise (21) und Sohn James (17).