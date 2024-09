1/6 Prinz William und Prinzessin Kate suchen einen neuen Mitarbeiter via LinkedIn.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) suchen aktuell einen neuen, leitenden Mitarbeiter. Der Kensingtonpalast schaltete auf der Business-Social-Media-Plattform LinkedIn eine Stellenausschreibung für das PR-Team des britischen Thronfolgers und dessen Ehefrau. Darin suchen die Royals einen sogenannten Senior Communications Officer, der unter anderem Kenntnisse in der Strategischen Kommunikation sowie in der Erstellung von Pressemitteilungen und Social-Media-Beiträgen mitbringen muss.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen zudem «kreative Kommunikationsaktivitäten» planen und durchführen können, die die Royals mit «externem Publikum» verbinde. Zu den Aufgaben zähle zum Beispiel auch die Beantwortung von Medienanfragen in Bezug auf den Prinzen, der Prinzessin und ihrer Familie. «Diese Rolle wird Teil eines multidisziplinären Teams sein, das gemeinsam an der Kommunikation der Arbeit des Prinzen und der Prinzessin arbeitet», heisst es in der Ausschreibung weiter.

Neue Mitarbeitende soll gelegentlich nach «Übersee» reisen

Der oder die neue Mitarbeitende soll primär von Montag bis Freitag im Kensingtonpalast zugegen sein, allerdings wird auch etwas Flexibilität erwartet, «um von anderen königlichen Residenzen aus zu arbeiten». Somit seien regelmässige Fahrten durch das Vereinigte Königreich ebenso erforderlich, wie «gelegentliche Reisen nach Übersee».

Über ein in Aussicht gestelltes Gehalt ist in der Ausschreibung nichts zu finden. Wie die «Daily Mail» darüber hinaus berichtet, gingen bereits mehr als 100 Bewerbungen ein. Mittlerweile ist die Stellenausschreibung zwar noch via LinkedIn abrufbar, allerdings wurde bereits ein Bewerbungsstopp verhängt. Aus der Beschreibung für den Vollzeit-Job geht nicht hervor, ob der Kensingtonpalast damit eine neue Stelle schafft oder ob damit die Nachbesetzung eines scheidenden Mitglieds des Kommunikationsteams organisiert werden soll.