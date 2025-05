Am 2. Mai feiert Prinzessin Charlotte ihren zehnten Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags haben ihre royalen Eltern, Prinz William und Prinzessin Kate, ein neues Porträt ihrer Tochter im Netz veröffentlicht.

So ähnlich sieht Prinzessin Charlotte ihrem Papi

So ähnlich sieht Prinzessin Charlotte ihrem Papi

1/2 Foto: Instagram

Darum gehts Neues Foto von Prinzessin Charlotte zum zehnten Geburtstag veröffentlicht

Charlotte ähnelt ihrem Vater Prinz William immer mehr

Charlotte wurde am 2. Mai 2015 als zweites Kind geboren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Royal-Fans dürfen sich über ein neues Foto von Prinzessin Charlotte (10) freuen. Anlässlich ihres zehnten Geburtstags am 2. Mai haben Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) traditionell ein neues Porträt ihrer einzigen Tochter auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Geknipst wurde das Foto von Kate persönlich, wie der Bildunterschrift zu entnehmen ist.

Prinzessin Charlotte wird Prinz William immer ähnlicher

Breitgrinsend und mit zerzausten Haaren blickt die zehnjährige Prinzessin glücklich in der Kamera. Dabei sitzt Charlotte vergnügt vor einer traumhaften Landschaftskulisse, trägt eine Jacke im Camouflage-Stil und einen blauen Rucksack. Wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet, entstand der Schnappschuss Anfang des Jahres während eines Besuchs in Cumbria, einer Grafschaft im Nordwesten Englands - und zwar mit einem iPhone. «Alles Gute zum zehnten Geburtstag, Prinzessin Charlotte!», schreiben die britischen Royals dazu.

In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche der royalen Fans. Dabei fällt vielen aber auch etwas anderes auf: Prinzessin Charlotte sieht ihrem Vater immer ähnlicher. «Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Charlotte! Sie sieht genauso aus wie ihr Vater», schreibt ein Follower. Ein weiterer meint zudem: «Ach du meine Güte, die Tochter ihres Vaters!»

Prinzessin Charlotte wurde als zweites Kind von Prinz William und Prinzessin Kate am 2. Mai 2015 im St Mary's Hospital in London geboren. Seither begeistert sie immer wieder mit ihrer Präsenz bei öffentlichen Auftritten - und zeigt dabei regelmässig, dass sie ihre Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis (7) fest im Griff hat. «Sie haben Charlotte zu einem klugen, selbstbewussten und lustigen Mädchen heranwachsen sehen, das weiss, wie man sich sowohl im Rampenlicht als auch ausserhalb davon behauptet», bemerkt zudem die Royal-Expertin Sharon Carpenter in einem aktuellen Interview mit «US Weekly».