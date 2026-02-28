Mette-Marit und Marius machen den König krank

Der norwegische König Harald V. musste kurz nach seinem 89. Geburtstag auf den Kanarischen Inseln ins Spital gebracht werden. Die Sorgen, die auf seinen Schultern lasten, sind sein Stiefenkel und dessen Mutter. Beide sind in Sex-Skandale verwickelt.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»