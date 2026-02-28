«Er ist nicht zu beneiden» Mette-Marit und Marius machen den König krank

Der norwegische König Harald V. musste kurz nach seinem 89. Geburtstag auf den Kanarischen Inseln ins Spital gebracht werden. Die Sorgen, die auf seinen Schultern lasten, sind sein Stiefenkel und dessen Mutter. Beide sind in Sex-Skandale verwickelt.