In den Königshäusern liegt Liebe in der Luft. Während die einen fleissig ihr Glück teilen, wird eine neue Beziehung erst öffentlich. Doch eines haben alle gemeinsam: Sie können die Finger auch in der Hitze nicht voneinander lassen.

1/4 Bei Graf Nikolai und Benedikte Thoustrup sprühen nach acht Jahren Beziehung noch die Funken. Foto: Instagram / Nikolaitildanmark

Darum gehts Junge Royals geniessen Sommerliebe und teilen romantische Momente

Kronprinz Christian von Dänemark hat eine neue Freundin namens Emma

Graf Nikolai und Benedikte Thoustrup sind seit über 8 Jahren zusammen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Bosshard, GlücksPost

Die freie Zeit in den warmen Monaten lädt dazu ein, schöne Momente mit seinen Liebsten zu verbringen. Die junge Generation der Königshäuser hat dabei jemanden Besonderen an ihrer Seite – und geniesst Schmetterlinge im Bauch.

Schon seit über acht Jahren gehen Graf Nikolai (25) und Benedikte Thoustrup (25) gemeinsam durchs Leben. Noch immer ist das dänische Paar wie frisch verliebt. Und das darf die Welt sehen: Zuletzt teilen die beiden verliebte Bilder aus ihren Ferien in Südfrankreich. Angefangen hat bei dem Paar einst alles freundschaftlich. Zwei Jahre lang waren sie nur Klassenkameraden, bis es schliesslich funkte. Ihr erstes Date war so gar nicht royal. «Eine Limonade an der Tankstelle hat gereicht, und ich war hin und weg», schwärmt Thoustrup vom Kennenlernen mit dem Königsneffen.

Kuss in den Ferien

Von einer Liebesgeschichte träumte wohl auch sein Cousin, Kronprinz Christian (19). Doch nun scheint es auch bei ihm gefunkt zu haben. Wie dänische Medien berichten, ist der begehrteste königliche Junggeselle vom Markt. Sein Herz erobert hat Emilie «Emma» Nygaard. Die Anfang-20-Jährige und der Thronfolger sollen auf der gleichen Schule gewesen sein. Mit ihr und einer Gruppe von Freunden besuchte er vor wenigen Tagen das Musikfestival Smukfest in Skanderborg. Zwar haben sie sich auf dem Event unauffällig verhalten und sich das Kribbeln im Bauch nicht anmerken lassen, doch in den sozialen Medien haben sie sich zuvor verraten. So teilte Emma für einen kurzen Moment ein Foto von den beiden aus den Ferien, auf dem sie sich leidenschaftlich küssen. Inzwischen scheint sie das Bild gelöscht zu haben – lässt sämtliche Anfragen dazu unbeantwortet. Ganz so frisch soll ihre Liebe nicht sein. Schon letztes Jahr hätten die beiden Südfrankreich turtelnd erkundet. Auch seine Familie kennt sie schon.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Öffentlicher mit seiner Beziehung geht Prinz Sverre Magnus (19) um. Vergangenen Sommer gab er bei den Feierlichkeiten rund um die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (53) und Durek Verrett (50) sein Liebes-Debüt. Auch er lernte Freundin Amalie Giæver Macleod (18), die als Model arbeitet, in der Schule kennen. Sie scheint ein besonders gutes Verhältnis zu seiner Familie zu pflegen, begleitete seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), sogar schon zu einem Termin. Diesen Sommer standen Ferien mit der Königsfamilie für sie an. Auf der königlichen Yacht Norge konnten die beiden vor den malerischen Fjorden Norwegens ihre Liebe geniessen.



