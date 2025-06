Dillier plaudert aus Wildes Volleyballspiel mit Fürst Albert am Strand

Die Schweizer Society-Lady Vera Dieller weiss, was es heisst, mit dem monegassischen Staatsoberhaupt am Strand zu spielen. Was er davon hält, dass er zwischendurch immer wieder weg muss, erzählt sie im royalen Podcast «RoyalTea».

Publiziert: vor 37 Minuten