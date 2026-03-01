DE
«Deutliches Zeichen nach aussen»
Tritt König Charles III. nun frühzeitig ab?

König Charles III. ist gesundheitlich angeschlagen und durch den Sex-Skandal seines Bruders Andrew im Volk angezählt. Die Stimmen, er solle den Thron seinem Sohn William übergeben, werden immer lauter.
Publiziert: 11:35 Uhr
René Haenig und Flavia Schlittler
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»
