Tritt König Charles III. nun frühzeitig ab?

König Charles III. ist gesundheitlich angeschlagen und durch den Sex-Skandal seines Bruders Andrew im Volk angezählt. Die Stimmen, er solle den Thron seinem Sohn William übergeben, werden immer lauter.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»