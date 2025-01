Das Jahr 2025 verspricht für die Royals viele Höhepunkte. Von Nachwuchs bis zu runden Geburtstagen und Jubiläen steht einiges an.

1/8 2025 verspricht ein Jahr voller royaler Höhepunkte, mit vielen freudigen Ereignissen wie Geburten, runden Geburtstagen und Jubiläen. Foto: imago/PA Images

Auf einen Blick Royals feiern 2025 Jubiläen und freudige Ereignisse in ganz Europa

Thronwechsel in Luxemburg: Grossherzog Henri dankt nach 25 Jahren ab

Mehrere royale Paare feiern besondere Hochzeitstage, darunter Charles und Camillas Silberhochzeit

Nach dem vergangenen, strapaziösen Jahr für die verschiedenen Königshäuser verspricht 2025 zumindest einige Höhepunkte für die Royals, denn es stehen gleich mehrere freudige Ereignisse an: Babys, (runde) Geburtstagsfeiern und Jubiläen.

Schon im Februar erwartet das schwedische Königshaus Nachwuchs: Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (40) begrüssen ihr viertes Kind. Das Paar, das seit Juni 2015 verheiratet ist, hat bereits drei Söhne. Auch im britischen Königshaus ist man in freudiger Erwartung: Prinzessin Beatrice (36), Nichte von König Charles (76), und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Ihre Tochter Sienna Elizabeth wurde im September 2021 geboren.

Aber nicht nur die werdenden Eltern, auch die jüngere Generation der Royals hat Grund zum Feiern – viele von ihnen feiern in den kommenden Monaten ihre runden Geburtstagsjahre. Prinzessin Charlotte von Wales und Prinz Nicolas von Schweden werden beide 10 Jahre alt. Ihren 20. Geburtstag feiern gleich sieben Royals: die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor, der dänische Prinz Christian, die niederländische Prinzessin Alexia, der belgische Prinz Emmanuel sowie seine Cousins Aymeric und Nicolas und die Tochter von Märtha Louise (53), Leah Isadora Behn. In der älteren Generation darf sich Prinzessin Stéphanie von Monaco auf einen runden Geburtstag freuen – ihren 60.

Auch Hochzeitsjubiläen und Thronwechsel stehen an

Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auch auf Prinzessin Kate, die am 9. Januar 43 wird. Wie «Promiflash» berichtet, könnte dieser Tag laut der königlichen Korrespondentin Jennie Bond besonders werden: «Ich stelle mir vor, dass sie mit Geschenken überschüttet wird, vielleicht mit einer Reihe von Verwöhnprodukten wie luxuriösen Badeölen und wunderbar duftenden Kerzen.» Immerhin hatte die Prinzessin von Wales trotz gesundheitlicher Herausforderungen nach ihrer Chemotherapie im letzten Jahr einen vollen Terminkalender, und etwas Entspannung täte ihr gut.

Doch nicht nur Geburtstagsfeiern stehen an, sondern auch Jubiläen und Thronwechsel. Mehrere royale Paare feiern besondere Hochzeitstage: Am 9. April feiern König Charles und Königin Camilla (77) ihre Silberhochzeit (20 Jahre), während das schwedische Kronprinzenpaar Victoria (47) und Daniel (51) am 19. Juni seinen 15. Hochzeitstag begeht.

Zudem steht in Luxemburg ein historisches Ereignis bevor: Nach fast 25 Jahren Regentschaft wird Grossherzog Henri am 3. Oktober abdanken. Auch er wird dieses Jahr übrigens einen runden Geburtstag feiern: Henri wird 70. Sein Sohn Guillaume (43) und dessen Frau Stéphanie (40) werden das neue Grossherzogenpaar.