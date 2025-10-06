Königin Camilla ist in tiefer Trauer. Die britische Bestseller-Autorin Jilly Cooper ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Schriftstellerin, bekannt für ihre «Rutshire Chronicles», starb unerwartet nach einem Sturz. Sie war eine enge Freundin der Königin.

Darum gehts Britische Autorin Jilly Cooper mit 87 Jahren verstorben. Unerwarteter Tod nach Sturz

Königin Camilla würdigt Cooper als Legende der Literatur und enge Freundin

Cooper verkaufte über elf Millionen Bücher allein in Grossbritannien

Königin Camilla hat auf tragische Weise eine enge Freundin verloren. Die Bestseller-Autorin Jilly Cooper ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Am Sonntagmorgen stürzte Cooper in ihrem Zuhause im britischen Gloucestershire so schwer, dass sie an den Verletzungen starb. Jilly Cooper war bekannt für ihre erfolgreichen Liebesromane.

«Rivals» wurde von Disney verfilmt

Über elf Millionen Bücher verkaufte Jilly Cooper alleine in Grossbritannien und zählt damit zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen des Landes. Vor allem ihre «Rutshire Chronicles» erfreuten sich beim Publikum grosser Beliebtheit. Das aus dieser Reihe stammende Buch «Rivals» wurde kürzlich sogar von Disney verfilmt.

In einem Statement geben ihre Kinder Emily und Felix bekannt: ««Mama war der Lichtblick in all unseren Leben. Ihre Liebe zu ihrer Familie und ihren Freunden kannte keine Grenzen. Ihr unerwarteter Tod war ein vollkommener Schock für uns.»

Königin Camilla ist «zutiefst traurig»

Nicht nur in der literarischen Welt löste Coopers plötzlicher Tod tiefe Erschütterung aus. Auch in den höchsten Reihen der Royals herrscht Trauer. Königin Camilla würdigte ihrer guten Freundin emotionale Zeilen auf Instagram. «Ich war zutiefst traurig, vom Tod von Dame Jillys Tod letzet Nacht zu hören. Nur wenige Schriftsteller werden zu Lebzeiten Legenden, aber Jilly war eine davon. «Sie schuf ein völlig neues Literaturgenre und machte es sich im Laufe ihrer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte, zu eigen.»

Jilly Cooper war laut der Königin eine witzige und einfühlsame Freundin für sie. «Es war vor allem ein grosses Vergnügen, sie vor wenigen Wochen bei meinem Queen's Reading Room Festival zu sehen, wo sie, wie immer, der Star der Show war.

Die Königin drückte im Namen von König Charles III. und sich selbst tiefes Mitgefühl für Coopers Familie aus.