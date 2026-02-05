«Ich durfte weitermachen – auch nachdem sie eingeschlafen war»

Erneut werden Borg Høiby Fragen zum Sex mit Schlafenden gestellt. Der Angeklagte soll sichtlich genervt davon sein. Die Staatsanwaltschaft hinterfragt eine Aussage von Høiby vom gestrigen Tag, in der er angab, nie mit schlafenden Personen Sex gehabt zu haben. Er betont erneut: «Ich durfte weitermachen – auch nachdem sie eingeschlafen war».



