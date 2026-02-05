Rückblick auf den zweiten Prozesstag
Alle Infos zum zweiten Prozesstag gibt es hier. Borg Hoøiby musste erstmals im Zeugenstand aussagen. Er bracht anfangs in Tränen aus, fasste sich aber im Laufe der Befragung wieder. Zudem musste er seine Definitionen bezüglich Geschlechtsverkehr nennen. Er betonte zudem: «Ich habe keinen Sex mit schlafenden Frauen.» Gegen Ende des zweiten Prozesstages wirkte Borg Høiby gereizt.
«Ich durfte weitermachen – auch nachdem sie eingeschlafen war»
Erneut werden Borg Høiby Fragen zum Sex mit Schlafenden gestellt. Der Angeklagte soll sichtlich genervt davon sein. Die Staatsanwaltschaft hinterfragt eine Aussage von Høiby vom gestrigen Tag, in der er angab, nie mit schlafenden Personen Sex gehabt zu haben. Er betont erneut: «Ich durfte weitermachen – auch nachdem sie eingeschlafen war».
Was könnte Marius bei einer Verurteilung blühen? Die Anklagepunkte, die mögliche Strafe und die Reaktionen des Königshauses hat meine Kollegin Sophie Ofer zusammengefasst. Mit dabei sind sämtliche Infos zum Prozessauftakt am 3. Februar.
Gaben die Opfer ihr Einverständnis zu «bewusstlosem» Sex?
Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird gefragt, ob er mit jemandem eine Vereinbarung gehabt habe, dass er mit dieser Person Sex haben dürfe, während sie schlafe. «Ja», gibt Marius Borg Høiby zu. Høiby behauptet, er habe mit Frauen Sex gehabt, wenn diese müde waren und sie hätten ihm gesagt, er dürfe einfach weitermachen, sollten sie einschlafen.
Warum googelte Marius Borg Høiby «Vergewaltigung»?
Marius Borg Høiby erklärt vor Gericht, wieso er einst das Wort «ohnmächtig» und «Vergewaltigung» googelte. Er behauptet, dass eine Frau ihn früher einmal der Vergewaltigung beschuldigte, den Vorwurf streitet er jedoch ab. Im Internet kursierten dann Gerüchte dazu. Daher googelte er das Wort in Zusammenhang mit seinem Namen.
Der Angeklagte soll im Gerichtssaal schlecht gelaunt wirken und der Staatsanwaltschaft gereizt erklären, dass er es «saupeinlich» fände, vor so vielen Leuten über seine sexuellen Vorlieben zu sprechen. Dies bezieht sich unter anderem auf Google-Suchanfragen aus dem Jahr 2015, die den Anwesenden im Gerichtssaal vorliegen.
Der dritte Prozesstag hat begonnen
Marius Borg Høiby ist am dritten Tag zurück im Zeugenstand. Er wirkt müde, verrät dem Richter, dass er in seiner Zelle viel Zeit mit Nachdenken verbringe.