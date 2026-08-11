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Neuer Trend
Ärztin erklärt die Gefahren von «Tanmaxxing»

Es geistert mal wieder ein irrsinniger Trend herum: das sogenannte Tanmaxxing. Junge Leute verzichten auf Sonnencreme lassen sich die Haut extra verbrennen.
Publiziert: 11.08.2026 um 11:28 Uhr
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