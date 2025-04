In einem Rap-Battle meldete sich Nemo nach langer Zeit des Schweigens wortstark zurück. Statt auszuteilen, sollte der ESC-Star lieber besser machen, was Nemo an anderen kritisiert.

«The best we ever heard of»? Dann beweis es endlich!

Barbara Lanz

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

«Nemo back us em ocean!» Sensationelle sieben Minuten hat Nemo gebraucht, um sich im Battle-Format Bounce Cypher von SRF freizurappen. Sensationell wars, wie Nemo einmal mehr eindrücklich bewiesen hat, was für ein unglaubliches Talent in diesem Menschen steckt. Und trotzdem – oder vielleicht genau deswegen – bin ich jetzt hässig. Hässig, weil du, Nemo, mir – sorry Bro, du wottsch es so – ans Bein pisst mit deinen Rhymes.

Du teilst aus gegen die Medien, die Musikbranche, gegen die Rechten und die Engstirnigen, die beklagen, dass du weder Fisch noch Vogel bist. Dass das nervt und ermüdet, verstehe ich. Was ich aber nicht verstehe, nein, was ich wirklich schlecht vertrage, ist das ewige Gemotze. Du warst die letzten Monate auf Tiefseetauchgang, jegliche Versuche, etwas über deine Arbeit oder deine Projekte zu erfahren, wurden quasi per Sonar schon geortet und geblockt, bevor konkret etwas gewollt werden konnte.

Du willst deine Zeit und Energie in dich selbst stecken? Tu das, mach den Fisch! Vergiss aber bitte nicht, dass da draussen viele Menschen sehnlichst auf ein Zeichen von dir gewartet haben. Ganz viele davon wollen dir auch nichts Böses. Im Gegenteil: Wenn du jetzt die ersten richtig lauten Worte nach draussen richtest und sie mit so viel Wut und negativen Vibes besetzt, dann machst du eigentlich nichts anderes als das, was du anderen vorwirfst. Und gerade du solltest es doch besser wissen. Du findest, «alle reden nur Shit» und «I'm the best you ever heard of»? Dann beweis es endlich wieder!