Nach Überfall in eigener Villa Carmen Geiss postet Video von Schnittwunde am Hals

Schock für Robert und Carmen Geiss: Das Millionärs-Paar wurde in seiner Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern überfallen. Die 60-Jährige wird dabei am Hals verletzt.

Publiziert: vor 59 Minuten