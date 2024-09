Schlagersängerin Michaela Ahlrichs-Wedig, bekannt als Ela, ist im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben. In den 1990ern spielte sie in den Charts eine bedeutende Rolle.

Traurige Nachrichten erschüttern die Schlagerwelt: Michaela Ahlrichs-Wedig, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Ela, ist im Alter von nur 55 Jahren unerwartet verstorben. Die Sängerin, die mit der Band Valerie's Garten Hits wie «Nächstes Mal am Ende der Welt» feierte, hinterlässt eine grosse Lücke in der Musikszene.

Die schockierende Nachricht wurde von Uwe Hübner (63), dem ehemaligen Moderator der «ZDF-Hitparade», auf Facebook geteilt. «Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden, nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich», schrieb Hübner. Der Moderator führte ein «langes, beklemmendes, trauriges Gespräch» mit Elas Ehemann Thomas Wedig.

Auch als Solokünstlerin erfolgreich

Ela war seit den frühen 90er-Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Mit dem Frauen-Trio Valerie's Garten erreichte sie mit dem Hit «Nächstes Mal am Ende der Welt» zehn Wochen die deutschen Charts. Auch als Solokünstlerin war sie erfolgreich und belegte 1997 beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest mit dem Lied «Es lebe die Liebe» den fünften Platz.

Hübner betonte in seinem Post die Bedeutung von Elas musikalischem Werk und ihrer Persönlichkeit: «Die Welt soll wissen, dass sie einen wunderbaren Menschen, eine fantastische Stimme, einen wahren Fels in der Brandung verloren hat.» Die Fans reagierten auf Facebook zahlreich und emotional auf die traurige Nachricht. Viele äusserten ihr Mitgefühl und erinnerten sich an Ela als eine sehr nette Person und tolle Sängerin.