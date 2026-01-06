Hansueli Oesch kann wegen Bandscheibenproblemen derzeit nicht auftreten. Zehn Konzerte in Deutschland im Januar und Februar werden daher verschoben. Schweizer Auftritte sind derzeit nicht davon betroffen.

«Unser Vätu, Hansueli, wird aufgrund seiner Bandscheibenprobleme im Rücken- und Halswirbelbereich zu einer Zwangspause gezwungen.» Mit diesen Worten wenden sich Oesch's die Dritten auf ihrer Homepage an ihre Fans. Die gesundheitlichen Probleme von «Vätu» Hansueli (67) haben auch Folgen für ihre Auftritte. «Eine Tournee mit zehn Konzerten am Stück und langen Reisezeiten ist derzeit nicht durchführbar.» Die Konzerte im Januar und Anfang Februar in Deutschland werden daher verschoben. Das Veranstalterteam Hypertension Music sei allerdings mit Hochdruck dabei, Ersatztermine für die betroffenen Konzerte zu finden.

Während auf ihrer Website all ihre Deutschland-Konzerte im Januar und Februar als «verschoben» gekennzeichnet sind, trifft dies auf ihre Schweizer Konzerte nicht zu. Am 19. Februar spielt die Volksmusikband, bestehend aus Hansueli und Annemarie Oesch (62) sowie ihren Kindern Melanie (38), Mike (36) und Kevin (35) sowie Akkordeonist Urs Meier (45), vor ausverkauftem Hause in der Mühle Hunziken in Rubigen BE. Die hiesigen Fans dürfen daher hoffen, Oesch's die Dritten bald wieder live auf der Bühne zu sehen.

Arthrose und Abnutzungserscheinungen

Der 67-jährige Hansueli Oesch leide gemäss der Mitteilung bereits seit Längerem an Bandscheibenproblemen im Rücken- und Halswirbelbereich, sowie an Arthrose und Abnutzungserscheinungen. Die Beschwerden hätten sich «trotz kontinuierlicher medizinischer Betreuungen und Therapie» zuletzt verschärft, so die Musikgruppe auf Instagram. Dort bedanken sie sich auch für die zahlreichen Genesungswünsche der Fans und Berufskollegen wie beispielsweise der Rusch Büeblä und der Enderlin Chicks.

