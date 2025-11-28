DE
Wechsel des Künstlernamens
Wegen Trash-TV – aus Gigi wird Gigi Malua

Die Schweizer Rapperin Gigi ändert ihren Künstlernamen zu Gigi Malua. Der neue Name soll ihre Einzigartigkeit betonen.
Gigi veröffentlicht künftig Musik unter dem Namen Gigi Malua.
Darum gehts

  • Rapperin Gigi ändert ihren Künstlernamen zu Gigi Malua
  • Namenszusatz Malua kombiniert Familiennamen und bedeutet «Schutz unter dem Felsen»
  • Neue EP «Malua» erscheint im Januar mit dem Lied «Fall»
Michel ImhofTeamlead People

Als Gigi machte sich die Bündnerin Giulia Maria Gort (25) vier Jahre lang einen Namen in der Schweizer Musikszene. Jetzt startet die Rapperin aus Maienfeld GR ins nächste Kapitel. Und nennt sich fortan Gigi Malua. Mit dem neuen Künstlernamen will sich die Musikerin von anderen Gigis abgrenzen. Unter anderem auch wegen des deutschen Trash-TVs.

«Es gibt so viele Kunstschaffende mit dem Namen Gigi: das Model Gigi Hadid, die Sängerin Gigi Perez, der DJ Gigi d’Agostino. Deshalb war es mir wichtig, mit dem erweiterten Künstlernamen meine Einzigartigkeit auszudrücken. Also machte ich mich auf die Suche nach einem zweiten Namen, der zu mir passt.»

Malua oder Malura

Fündig wurde sie mit Malua. Einem Zusammenschluss aus ihrem zweiten Namen, dem ihrer Mutter und dem ihrer Schwester. «Zudem heisst ein Ort in Samoa so», erzählt Gigi weiter. Das Wort stamme vom Wort «Maluapapa» ab, was so viel wie «Schutz unter dem Felsen» bedeutet. «Dieser Begriff passt zu meiner Musik. Also passt der Name auch zu mir», so Gigi.

«Der Einfall kam mir, als ich in Paris im Hotel herumlag und am Namen herumstudiert habe. Ich lag sehr lange bei meinem zweiten Vornamen, Maria. Doch Malua fühlt sich jetzt total richtig an.» Allein entschieden habe sie den Namenszusatz aber nicht. «Ich habe auch meine engsten Freunde um Rat gefragt, ich dachte zuerst auch an Malura. Aber dann hielt ich es wie die Erfinderin von Betty Bossi: Mir war wichtig, dass der Name in allen Landesteilen gleich ausgesprochen werden kann.»

Verwechslungen mit Dschungelcamp-Zweitplatzierten

Die Namensänderung geschieht auch, um Verwechslungen zu vermeiden. Auf Suchmaschinen ist die Rapperin mit dem Zusatz nun schneller zu finden. Auch auf sozialen Medien ist das hilfreich. «Da kam es zu lustigen Verwechslungen», erzählt sie. «Ich wurde immer wieder auf Clips und Artikel von und über Trash-TV markiert.» Grund dafür ist der deutsche Reality-TV-Teilnehmer und Dschungelcamp-Zweitplatzierte Gianluigi «Gigi» Birofio (26), der immer wieder für Skandale sorgt.

«Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich schaue gar kein Trash-TV. Aber ich fand es witzig, immer wieder Inhalte davon zu sehen», so Malua. Nun ist damit aber Schluss. Und auch mit den Sprüchen über Gigi vo Arosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcAQy4KLlGItube

Gigi Malua widmet ihrem neuen Künstlernamen eine EP

Die neue Ära als Gigi Malua startet direkt nach Abschluss ihrer diesjährigen Schweiz-Tournee. Das neue Kapitel wird mit dem am Freitag erscheinenden Lied «Fall» eingeläutet. «Der neue Titel wird auch Teil der im Frühling erscheinenden EP sein», verrät die Musikerin. Diese trägt den passenden Titel «Malua».

Musikerin Gigi:«Die Schweizer Arbeitswelt ist streng»
