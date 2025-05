Am Schweizer Nationalfeiertag tritt das gefeierte DJ-Kollektiv Keinemusik in Zürich auf. Das macht die Jungs aus Berlin so erfolgreich.

Keinemusik kommen nach Zürich.

Darum gehts DJ-Kollektiv Keinemusik tritt am 1. August in Zürich auf

Keinemusik mischt Deep House, Techno und Afrobeats

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Zürich, it's finally your turn» («endlich bist du dran») – so kündigte das DJ-Kollektiv Keinemusik am Mittwoch seinen Auftritt vom 1. August auf dem Zürcher Hardturmplatz an. Am Donnerstagnachmittag konnten sich Fans für die Warteliste des Vorverkaufs setzen.

Wenige Tage vor dem Zürich-Gig am Schweizer Nationalfeiertag tritt das weltweit gehypte DJ-Team aus Berlin noch in New York auf, am 2. August steht es bereits im polnischen Garbicz auf der Bühne.

Der Tourneeplan von Keinemusik, die auf Spotify 16 Millionen monatliche Hörer verzeichnen, ist beeindruckend und scheint kein Ende zu nehmen. Allein diesen Monat treten die DJs, die alle auch als Solokünstler erfolgreich sind, noch an 14 Orten auf: Istanbul, Phuket, Bali, London, Ibiza, Cannes, Monaco, Mailand, Kairo, um nur ein paar Destinationen zu nennen. Doch wer sind die Berliner DJs und was macht sie so erfolgreich?

Auftritte an Mega-Festivals

Das deutsche Plattenlabel für elektronische Musik bezeichnet sich als Kollektiv von DJs und Produzenten aus Berlin. Die vier wichtigsten Mitglieder sind Gründer DJ Rampa (42), DJ Adam Port (45), DJ Reznik und DJ &Me. Die vier Berliner treten aber nicht immer in Vollbesetzung auf. Nach Zürich kommen Keinemusik als Duo mit Rampa und Adam Port.

Seit der Gründung im Jahr 2009 gab das Musiklabel, das gekonnt Einflüsse aus Deep House, Techno und Afrobeats vermischt, 65 EPs, zwei Alben und unzählige Remixes heraus. Weltweit traten Keinemusik mehrere Hundert Mal auf – in über 60 verschiedenen Ländern. Darunter auch an Megafestivals wie Tomorrowland, Burning Man oder Coachella.

Namhafte Kollaborationen

Aber auch die Kollaboration mit Drake (38) dürfte zum Megaerfolg von Keinemusik beigetragen haben. 2022 waren Rampa und &Me am Album «Nevermind» des kanadischen Rappers beteiligt.

Zwei Jahre zuvor verhalf die Aufnahme von Keinemusik in das Computerspiel Grand Theft Auto V dem DJ-Kollektiv zu einem weltweiten Bekanntheitsbooster.

Mutter gab Keinemusik seinen Namen

DJ Rampa, der bürgerlich Gregor Sütterlin heisst und aus Freiburg im Breisgau stammt, gilt als Gründungsvater des Berliner DJ-Kollektivs. Er legte schon als 12-Jähriger auf, zog als junger Erwachsener nach Berlin und gründete mit drei Freunden das Label Keinemusik. DJ Rampa soll mit Naomi Campbell (54) liiert sein, seit letztem Sommer wird das Supermodel immer wieder an seinen Partys gesichtet.

Der Name Keinemusik entstand laut verschiedenen Interviews in der Zeit, als Rampa seiner Mutter seine Technomixes vorspielte und sie kommentierte, dies sei doch «keine Musik». Rampa machte die Kritik zum Markenzeichen – heute steht der Name auch dafür, dass die Gruppe musikalisch ihren eigenen Weg geht und sich nicht an traditionelle Vorstellungen der Musikindustrie hält.

Fans in der Kritik

Bei allem Erfolg müssen Keinemusik – oder besser: ihre Fans – auch Kritik einstecken. So soll bei ihren Auftritten fast niemand zur Musik tanzen: Denn alle sind damit beschäftigt, ganz still zu stehen, um die DJs zu filmen, wie verschiedene Videos zeigen.

Ob das Schweizer Publikum auf dem Zürcher Hardturmplatz still steht, um zu filmen, oder doch lieber zu den Beats abgeht? Blick zeigts dir am 1. August.