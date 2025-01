1/8 Nun liefert sie mit «The Wind Is Picking Up» ihr erstes Album, das neun Songs mit sehr internationalen Klängen beinhaltet. Foto: Sony Music

Auf einen Blick Joya Marleen veröffentlicht Debütalbum und startet internationale Karriere

Ihre Inspiration: Harry Styles und Billie Eilish – Joya strebt grosse Bühnen an

21-jährige Sängerin hat bereits vier Swiss Music Awards und eine Goldene Schallplatte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Michel Imhof Teamlead People

Sie hat bereits vier Swiss Music Awards und einen Prix Walo gewonnen, stürmte mit dem Lied «Nightmare» als erste Schweizerin überhaupt die Airplay-Charts der hiesigen Radios und wurde sogar mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Trotzdem hatte Joya Marleen (21) bislang noch kein Album auf den Markt gebracht. Bis jetzt! Am Freitag erschien mit «The Wind Is Picking Up» (Der Wind nimmt zu) ihr Debütwerk.

«Ich hatte lange nicht das Verlangen, ein Album herauszubringen. Doch ich hatte eine Phase, in der ich intensiver Lieder geschrieben habe und die Idee schön fand, diese zu einem Album zusammenzufassen. Und hier sind wir», sagt sie im Gespräch mit Blick. «Ich habe selbst gemerkt, dass ich vor allem Albumtracks von anderen Acts bei mir abgespeichert habe. Bei Harry Styles beispielsweise hat es grandiose Meisterwerke auf dem Album, die er nie als Single herausgegeben hat.»

Inspiriert von Harry Styles und Billie Eilish

Der britische Sänger Harry Styles (30) gehört neben den US-Musikerinnen Lana Del Rey (39) und Billie Eillish (23) zu den Inspirationsquellen von Joya Marleen. Aber auch Grössen wie Fleetwood Mac und Florence + The Machine sind auf der Playlist der St. Gallerin zu finden. «Alles, was so ein bisschen verträumt ist und grosse, magische Bilder bietet, finde ich im Moment cool. Auf diese Schiene setze ich auch. Da fühle ich mich zu Hause.»

Das Talent von Joya Marleen wurde auch schon international wahrgenommen. Sie tourt nicht nur durch Deutschland, sie ist dort auch bei der Plattenfirma Epic Records Germany unter Vertrag, beim selben Label wie Tokio Hotel. «Einmal habe ich dort etwas für die sozialen Medien aufgenommen und sie waren im Raum nebenan. Ich bin extra viermal aufs WC, um zu schauen, ob ich ihnen zufällig über den Weg laufe», sagt sie mit einem Lachen.

Tour ab nächster Woche

Schon kommende Woche startet die Sängerin, die bürgerlich Joya Schedler heisst, ihre nächste Tournee, die bis Mitte März dauert. Und ab Juli steht Joya Marleen dann bei diversen Festivals auf der Bühne. Ob sie diese Pause nutzt, um beim Eurovision Song Contest teilzunehmen? Joya Marleen winkt ab. «Den ESC finde ich zwar super, aber ich werde in Basel nicht auf der Bühne stehen», sagt sie. Stattdessen geht sie nach Amerika. Die Stationen: die Musikstädte Nashville und Los Angeles. «Natürlich gehe ich dorthin, um neue Musik zu schreiben und neue Kontakte zu knüpfen. Die USA sind der grösste Musikmarkt. Wenn du lernen kannst, dann dort», sagt sie.

Ihre Ziele hat Joya Marleen hochgesteckt. «Wenn man grosse Träume hat, wird man oft als naiv oder grosskotzig abgestempelt», sagt sie. «Aber ich finde es schön, wenn man Träume hat und die genau benennen kann.» Ihre Ambitionen sind klar: «Ich will mit meiner Musik international durchstarten und auf so grossen Bühnen wie möglich stehen.» Die Weichen dafür hat sie schon bestens gestellt.