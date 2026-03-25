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Musik
Sänger Chip Taylor von The Troggs ist tot
Hit aus den 60ern
«Wild Thing» von The Troggs
Die Musikwelt trauert: Songwriter-Legende Chip Taylor, bekannt für den Hit «Wild Thing» und Onkel von Angelina Jolie, ist am 23. März 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben.
Publiziert: 11:00 Uhr
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