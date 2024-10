Lenny Kravitz kommt ins Hallenstadion

Lenny Kravitz macht nächstes Jahr Halt in der Schweiz. Ab dem 23. Oktober 2024 gibts Tickets für die Hallenstadion-Show des US-Rockstars.

Lenny Kravitz kommt wieder in die Schweiz. Foto: Marco Masiello 1/4

Fynn Müller People-Redaktor

Da eine Prise Soul, dort ein Quäntchen Funk und dazu eine gehörige Portion Rock – damit hat sich Lenny Kravitz (60) eine weltweite Fangemeinde geschaffen. Unvergessen seine Hits «It Ain't Over til It's Over», «American Woman» oder «Fly Away».

Nächstes Jahr kommt der US-Rocker in die Schweiz. Am 6. März 2025 gibt Kravitz im Hallenstadion Zürich sein einziges Schweiz-Konzert im Rahmen seiner «Blue Electric Light Tour».

Der viermalige Grammy-Gewinner hat im Mai dieses Jahres sein zwölftes Studioalbum «Blue Electric Light» präsentiert, das von Presse und Musikschaffenden hochgelobt wurde. «Billboard» sprach von einer «Lennaissance», einem neuen Höhepunkt seiner Karriere.

Kravitz und die Schweiz

Zuletzt war Lenny Kravitz im Juli dieses Jahres in der Schweiz. Er hatte dort einen Auftritt am Moon & Stars in Locarno. Auch mit 60 Jahren rockte er die Piazza Grande mit seiner ganzen Power und aus vollem Herzen.

Der Vorverkauf für das Konzert im Hallenstadion startet am Mittwoch, 23. Oktober, um 08.00 Uhr. Tickets gibts auf Ticketcorner.