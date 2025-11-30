Rita Ora eröffnet Après-Ski-Saison in Ischgl

Darum gehts Rita Ora eröffnet Skisaison in Ischgl mit Konzert vor 13'000 Menschen

Sängerin trug auffällige Stiefel mit Kufen und feierte ihren 35. Geburtstag

Beatrice Egli und Christina Aguilera treten im Frühjahr 2026 auf

Michel Imhof Teamlead People

So wie Ischgl zelebriert kein Skiort die Saisoneröffnung: Jahr für Jahr startet das österreichische Après-Ski-Mekka mit einem grossen Konzert in die ertragreichen Wintermonate. In diesem Jahr heizte die britische Sängerin Rita Ora (35) 13'000 Menschen vor Ort ein.

«Ich war tatsächlich noch nie hier. Aber es ist eine grosse Ehre, nach all diesen grossen Namen hier auftreten zu dürfen», sagte die «Your Song»-Interpretin. Tatsächlich waren schon viele berühmte Namen vor ihr zu Gast in Ischgl: Die Liste reicht von Namen wie Diana Ross (81), Rod Stewart (80), Bon Jovi bis hin zu Helene Fischer (41), DJ Bobo (57) und der Kelly Family. «Am meisten beeindruckt hat mich, dass Tina Turner einst hier aufgetreten ist», schwärmt Rita Ora. «Sie ist eines meiner grössten Idole.»

Adrenalin und Thermounterwäsche beim Konzert

Die Sängerin präsentierte sich in Ischgl in einem Body und einem langen Pelzmantel den Medienleuten. Vor allem ihre Schuhe waren ein Blickfang: Lange Stiefel mit hohen Absätzen, die an einer Art Kufe montiert waren. Beim Konzert kombinierte sie Pelzmantel mit Strümpfen und einem Leder-Outfit. Ihr Rezept gegen die Kälte? «Adrenalin und Thermounterwäsche!»

Erst am vergangenen Mittwoch wurde Rita Ora 35 Jahre alt. «Ich habe ein bisschen mit Freunden gefeiert», verriet sie den anwesenden Medienleuten. «Aber ich habe gehört, dass Ischgl auch gut zum Party machen ist. Alle meine Leute sind hier, also werde ich sicher auch hier eine wilde Nacht erleben.»

Aperol Spritz und Rosé am Pistenrand

Am Sonntag nach dem Konzert versuchte sich Ora im Skifahren auf der Piste.n. «Ich mag Skifahren und Wintersport, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich bin ein Fussball-Mädchen», so die Musikerin mit kosovarischen Wurzeln. «Ich bin eher der Rosé- und Aperol-Spritz-Typ. Und Musik. Die Leute damit von der Seite anzufeuern, das ist mein Ding.»

Rund eine Stunde spielte Rita Ora am Samstagabend für die Gäste des Ski-Orts bei Temperaturen um die Null Grad. «Danke, dass ihr mit mir hier in der Kälte steht!», meinte sie zu den Fans. «Ich gehe nachher noch einen trinken, sagt Hallo!»

Beatrice Egli und Christina Aguilera im Frühling

Der Besuch der Musikerin brachte viel Aufmerksamkeit für den Ort, der mit Samnaun GR ein Skigebiet bildet. Dies zeigte sich auch bei der Pressekonferenz, die die Sängerin vor dem Konzert gab. Neben deutschsprachigen Medien waren die britische BBC und die Daily Mail vor Ort.

Die Saison hält viele weitere Highlights im Skigebiet Samnaun-Ischgl parat. Am 25. April 2026 tritt Schlagerstar Beatrice Egli (37) auf der Alp Trida auf, am 2. Mai 2026 kommt mit Christina Aguilera (45) der nächste Weltstar in die Silvretta Arena. Sie steht dann auf der Idalp auf 2320 Metern über Meer auf der Bühne.