Am Samstag stehen gleich drei grosse Rapperinnen auf der Bühne des Open Air Frauenfeld. Wir stellen sie vor.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Nicki Minaj ist die grosse Headlinerin am Samstagabend am Open Air Frauenfeld.

Michel Imhof Teamlead People

Seit Donnerstag herrscht in Frauenfeld Ausnahmezustand. Rund 45'000 Fans pilgern täglich auf die Allmend, um beim grössten Hip-Hop-Festival von Europa dabei zu sein. Während an den ersten zwei Tagen vor allem männliche Stars wie der deutsche «Roller»-Interpret Apache 207 (26) und der US-Rapper Offset (32) auf dem Line-up des Open Air Frauenfeld standen, steht der Samstag ganz im Zeichen der Frau.

Gleich drei Rapperinnen mit internationaler Ausstrahlung beehren am Samstagabend das Festival in der Ostschweiz. Allen voran Nicki Minaj (41). Vielen dürfte die Musikerin wegen des Skandalsongs «Anaconda» aus dem Jahr 2014 ein Begriff sein, der dazugehörige Videoclip brach damals den Rekord für das meistgestreamte Musikvideo innert 24 Stunden und sorgte wegen der Freizügigkeit für Aufsehen.

Nicki Minaj als grosse Headlinerin

Auch heute zieht Nicki Minaj Skandale an. Ende Mai wurde sie am Amsterdamer Flughafen wegen Drogenbesitzes festgenommen, Aufnahmen davon stellte sie ins Netz. Später erklärte sie, Joints mitgeführt zu haben. «Das ist übrigens Amsterdam, wo Kiffen legal ist», schrieb sie später auf der Social-Media-Plattform «X».

Weiter am Frauenfeld dabei ist die aktuell grösste deutsche Rapperin: Shirin David (29). Sie machte ihre Anfänge mit Youtube-Videos und gab letztes Jahr ein Konzert im Hallenstadion Zürich. Obwohl sie manchmal für ihre Freizügigkeit kritisiert wird, feiern viele ihren Feminismus. «Feminismus ist für mich: so viel ausziehen, wie du möchtest», sagte sie einst in einem Interview. Thomas Gottschalk (74) meinte nach Davids gemeinsamen «Wetten, dass..?»-Auftritt mit Helene Fischer (39), David sehe nicht wie eine typische Feministin auf. David meinte nur: «Als Feministin können wir gut aussehen, klug und eloquent und wunderschön zugleich sein. Das eine schliesst das andere nicht aus.»

Ice Spice spannte mit Minaj und Taylor Swift zusammen

Auch am Samstag auf der Bühne steht Ice Spice (24). Die junge Rapperin aus dem New Yorker Stadtteil Bronx wurde dank sozialen Medien zum viralen Star. Mit Minaj hat sie einen gemeinsamen Track auf dem Soundtrack des Erfolgsfilms «Barbie», Taylor Swift veröffentlichte einen Remix ihres Liedes «Karma» mit ihr. Ice Spice repräsentiert die queere Rap-Community: Sie macht kein Geheimnis daraus, sowohl auf Männer, als auch auf Frauen zu stehen.

Bei den Organisatoren vom Open Air Frauenfeld freut man sich, den grossen Rapstars eine Bühne zu bieten. «Mit unserer Headlinerin Nicki Minaj und internationalen Grössen wie Shirin David, Ice Spice, badmomzjay und Sexyy Red haben wir die zurzeit wohl relevantesten Künstlerinnen im Urban-Genre auf unserem Line-up. Die ersten drei sogar alle am selben Tag, was es noch nie so zu sehen gab», sagt Sprecherin Julia Suter auf Anfrage von Blick. «Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage nach weiblichen Künstlerinnen Jahr für Jahr grösser wird. Für uns als Festival sind Rapperinnen genauso bedeutsam wie ihre männlichen Kollegen.»

Werbung