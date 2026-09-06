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Energy Air 2026 in Luzern: Best-of
Luzerner Allmend bebte
Die Highlights des Energy Air 2026
40'000 Menschen feierten am Samstagabend auf der Luzerner Allmend den grossen Abschluss des Schweizer Festivalsommers am Energy Air.
Publiziert: 17:07 Uhr
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