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Luzerner Allmend bebte
Die Highlights des Energy Air 2026

40'000 Menschen feierten am Samstagabend auf der Luzerner Allmend den grossen Abschluss des Schweizer Festivalsommers am Energy Air.
Publiziert: 17:07 Uhr
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