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Live im Letzigrund
Hecht kündigt Mega-Konzert an

Grosses Highlight im Juni 2027: Die Schweizer Band Hecht kündigt ein Mega-Konzert im Zürcher Letzigrund an. Am 12. Juni wird der Stadionboden beben!
Publiziert: vor 20 Minuten
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