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Konzerte & Festivals
Hecht: Mega-Konzert am 27. Juni 2027 im Letzigrund
Live im Letzigrund
Hecht kündigt Mega-Konzert an
Grosses Highlight im Juni 2027: Die Schweizer Band Hecht kündigt ein Mega-Konzert im Zürcher Letzigrund an. Am 12. Juni wird der Stadionboden beben!
Publiziert: vor 20 Minuten
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