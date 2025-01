1/7 Trauffer (r.) hat ein Bastelbogen-Duell gegen Eifach Ben gewonnen. Trotzdem lässt er ihn im Vorprogramm seiner beiden Hallenstadion-Konzerte auftreten. Foto: Zvg

Auf einen Blick Trauffer gewinnt Duell gegen Eifach Ben für Vorgruppen-Slot im Hallenstadion

Eifach Ben stimmt wegen Niederlage Trauffers Gitarren und darf trotzdem autreten

Trauffers Konzert am 8. November 2025 bereits ausverkauft, für den 9. November gibts noch Tickets Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Für die Besetzung seiner Vorgruppe hatte Trauffer (45) viele Bewerbungen, doch ein Künstler hatte eine witzige Idee: Der Spiezer Eifach Ben (23) bot ein Duell gegen den Alpentainer an. Die Aufgabe: Sollte er vor Trauffer einen Bastelbogen seines Wohnwagens zusammengebaut haben, darf er im Vorprogramm von Trauffers «Heubode-Party» im Hallenstadion auftreten. Falls der Alpentainer schneller ist, stimmt er vor dem Mega-Gig seine Gitarren. Der selbst umgebaute Bus mit mobiler Konzertbühne ist das Markenzeichen von Eifach Ben.

«So einfach wird das nicht. Ich werde mich wehren und mache es ihm nicht einfach. Mein Ziel ist es, ihn zu schlagen», meinte Trauffer vorab zu Blick. «Ich fände es sehr lustig, wenn er an meinem Auftritt die Gitarren stimmen muss!» Die Vorzeichen für den Newcomer waren schlecht: Beim letzten Mal brauchte er rund zehn Minuten, Trauffer war über drei Minuten schneller als er. «Aber ich hatte ja auch ein halbes Jahr Zeit zum Üben», so der Spiezer Sänger, der gerade sein neues Album «Trip» veröffentlicht hat.

«Schnitzfinger vom Holzkuhschnitzer Trauffer!»

Am letzten Wochenende fand das Duell um den begehrten Aufheizer-Platz fürs Hallenstadion in Grindelwald BE statt. Und auch dieses Mal siegte Trauffer, allerdings mit kleinerem zeitlichem Abstand. «Schnitzfinger vom Holzkuhschnitzer Trauffer!», sagte der Geschäftsführer des Holzspielwarenherstellers Trauffer Switzerland stolz. Justin Ben Thomas, wie Eifach Ben bürgerlich heisst, muss also an den Konzerten vom 8. und 9. November 2025 im Hallenstadion Zürich die Gitarren von Trauffer stimmen. «Zum Glück weiss Trauffer nicht, wie gut ich das kann», sagt Eifach Ben zu Blick mit einem Lachen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotz seines Duell-Siegs will Trauffer nun aber gnädig sein. «Die Leute werden jetzt sagen, dieser Trauffer ist voll ein ‹blöder Siech› und nimmt einfach jemand anders als Vorgruppe. Beatrice Egli beispielsweise», sagt er. Aber nein, es gibt es ein Happy End für den Spiezer. «Ich nehme dich!», sagt er zu Eifach Ben. Mit einem Haken: «Die Gitarren stimmst du trotzdem.»

Eifach Ben freut sich auf die Aufgabe: «Ich nehme jene von meinen Songs mit, bei denen man mitklatschen und -tanzen kann. Für Balladen hats dort keinen Platz. Das wird ein Fest!»

Trauffers «Heubode-Party» vom 8. November 2025 im Hallenstadion Zürich ist bereits ausverkauft. Tickets für den 9. November 2025 gibts bei Ticketcorner.