1/5 Das Open Air Frauenfeld verzeichnete dieses Jahr knapp 160'000 Besuchende. (Archivbild)

«Wir blicken auf eine gelungene Ausgabe des Festivals zurück und freuen uns, dass auch die Wetterkapriolen der Feierlaune unserer Gäste keinen Abbruch tat», schrieben die Veranstaltenden in einem Communiqué am Sonntag.

Zu den Highlights der diesjährigen Acts zählten am Donnerstag die Headliner 21 Savage und Apache 207, am Freitag der US-Rapper Playboi Carti und am Samstag die Rapperinnen Nicki Minaj und Shirin David, hiess es weiter. Insgesamt spielten 73 Acts aus Europa und den USA am grössten Hip-Hop-Festival Europas. Neben Liveacts spielten bis am Samstag auch über 130 DJs von nationalen und internationalen Labels auf fünf verschiedenen Tanzflächen.

Der Abbau der Bühnen auf der Grossen Allmend begann bereits in der Nacht auf Sonntag. Er wird voraussichtlich in rund zwei Wochen abgeschlossen sein.

Polizei verhaftete elf Personen

Auch die Polizei zog eine positive Bilanz, zu grösseren Zwischenfällen kam es nicht. Aus ihrer Sicht verlief das Festival verhältnismässig ruhig und mehrheitlich friedlich.

Von Mittwoch bis Samstag gingen rund 30 Anzeigen ein. In den meisten Fällen seien Wertgegenstände aus Zelten oder Mobiltelefone entwendet worden. Teilweise wurde Besuchenden Schmuck vom Hals gerissen. Weiter gingen vier Anzeigen wegen Raub oder Raubversuch und drei wegen sexueller Belästigung ein.

Insgesamt wurden elf Personen festgenommen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Die Sanität registrierte 1600 Konsultationen, von denen 150 stationär betreut werden mussten. In elf Fällen verfügten die Ärzte eine Spitaleinweisung zur Weiterbehandlung.

