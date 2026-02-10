Für den Release des Albums «Stoff» fehlt der Berner Rapperin momentan die Kraft. «Es ist zu viel, mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe», schreibt sie auf Instagram.

Betrübliche Nachrichten für alle Fans der Berner Rapperin Steff la Cheffe (38). Die Veröffentlichung des für den 27. Februar angekündigten neuen Albums «Stoff» und die dazugehörige Tour mit geplantem Beginn am 18. April in der Mühle Hunziken BE werden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ihr Management verweist auf einen Instagram-Post von ihr in dieser Sache. Darin schreibt Steff la Cheffe wörtlich: «Liebe Fans. In gut zwei Wochen sollte mein neues Album ‹Stoff› erscheinen, und ab April stünden einige Konzerte an. Darauf habe ich mich wirklich gefreut. In den letzten Monaten haben mein Team, meine Band und viele wunderbare Menschen unglaublich viel Herzblut in all das gesteckt. Gleichzeitig hat sich in dieser intensiven Phase auch vieles angesammelt, das mich belastet. Ich habe lange versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten, aber ich merke ehrlich gesagt: Es ist einfach zu viel. Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe.»

Sie ist bereits jetzt nicht erreichbar

Steff la Cheffe sei aktuell nicht erreichbar und werde keine weiteren Statements abgeben, heisst es seitens ihres Managements.

Auf den Instagram-Post gibt es bereits kurz nach der Veröffentlichung ausschliesslich aufmunternde und verständnisvolle Reaktionen von Fans, Musikerkolleginnen und -kollegen sowie Veranstaltern. «Liebe Steff, wir wünschen Dir gute Besserung», schreiben die Verantwortlichen des Berner Konzertlokals Bierhübeli exemplarisch. Diesem Wunsch schliessen sich auch die Gurtenfestival-Macher an. Und die Luzerner Band Hecht teilt mit: «Schau auf dich! Wir freuen uns auf alles, was kommt, egal wann!».

Steff la Cheffe – bürgerlich Stefanie Peter – ist im Stadtberner Quartier Breitenrain aufgewachsen und seit rund 15 Jahren erfolgreich in der Schweizer Musikszene tätig. 2010 erschien ihr Debütalbum «Bittersüessi Pille», zuletzt 2020 das Werk «PS:». Steff la Cheffe erhielt bereits mehrere Swiss Music Awards und den Prix Walo.