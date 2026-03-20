Trauer um Chuck Norris: Die Actionlegende ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Sein Sohn Dakota nimmt emotional Abschied.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chuck Norris (†86) starb am Donnerstag auf Hawaii, Familie bestätigt Tod

Sein Sohn Dakota (24) würdigt ihn emotional auf Instagram als Vorbild

Hinterlässt Ehefrau Gena und fünf Kinder, darunter Dakota und Danilee (24) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Am Freitagnachmittag bestätigt die Familie von Chuck Norris (†86) seinen Tod. Der Kult-Schauspieler ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben.

Als einer der Ersten hat sich sein Sohn Dakota (24) zu Wort gemeldet. Auf Instagram findet er bewegende Worte für den Mann, der ihn geprägt hat wie kein anderer. Er nennt ihn den Menschen, «zu dem ich mein ganzes Leben aufgeschaut habe».

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In seiner Nachricht zeichnet Dakota das Bild eines Vaters voller Stärke und Werte. «Deine Grosszügigkeit, deine Güte, dein Mut, deine Integrität, deine Stärke, deine Disziplin und dein Glaube an den Herrn» – all das habe er stets an ihm bewundert.

«Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein»

Gleichzeitig erinnert er sich daran, wie präsent und verlässlich sein Vater immer gewesen sei. «Egal, was ich durchgemacht habe, du warst immer da.» Die gemeinsamen Momente, die Lektionen fürs Leben und das viele Lachen würden ihn für immer begleiten. «Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein», schliesst er seinen Beitrag ab.

Chuck Norris hinterlässt seine zweite Ehefrau Gena O’Kelley, mit der er seit 1998 verheiratet war, sowie seine Kinder Eric (60), Mike (63), Dakota (24), Danilee (24) und Dina (62).