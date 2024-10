Die Headliner von Art on Ice 2025 kommen aus Grossbritannien: Mit Paloma Faith und Birdy krönen zwei stimmgewaltige Frauen mit ihren Hits die Eislauf-Show, die vom 6. bis 15. Februar durch die Schweiz tourt und nacheinander in Zürich, Freiburg und Zürich Halt macht.

Art on Ice 2025 präsentiert Top-Shots

Auf einen Blick Birdy und Paloma Faith bei Art on Ice 2025

Paloma Faith ist Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin

Jean-Claude Galli Redaktor People

Nach den beiden Schweiz Top-Acts Marius Bear (31) und Stress (47) sind nun auch die internationalen Headliner für die neue Ausgabe von Art on Ice vom 6. bis zum 15. Februar 2025 in Zürich, Freiburg und Davos GR bekannt: Special Act ist die britische Singer-Songwriterin Birdy (28), die britische Sängerin Paloma Faith (43) ist der Main Act.

Birdy schaffte ihren Durchbruch 2011 mit dem nach ihr benannten Debütalbum und ihren ersten Hit-Singles «Skinny Love» und «Shelter». Ihr aktuelles, fünftes Album «Portraits» erschien 2023.

«Kreativ neue Massstäbe setzen»

Paloma Faith eignet sich als Hauptact für Art on Ice besonders gut, weil sie nicht nur ausgebildete Jazzsängerin, sondern auch Tänzerin ist und in Film-, Serien- und Theaterproduktionen mitwirkte. Als Schauspielerin wurde sie erstmals mit «Die Girls von St. Trinian» 2007 bekannt, zwei Jahre später hatte sie mit «Stone Cold Sober» ihren ersten Hit als Sängerin. Zuletzt veröffentlichte sie 2024 das Album «The Glorification of Sadness».

«Die Show ist genau mein Ding und repräsentiert, wofür ich stehe: mit Kunst in verschiedenen Formen Emotionen zu kreieren», sagt Faith. Showproduzent Oliver Höner (58) freut sich auf die Symbiose aus Musik und Spitzenleistungen auf dem Eis: «Wir sind stolz, dass wir mit Birdy und Paloma Faith zwei Musikerinnen dieses Kalibers gewinnen konnten. Wir sind mit ihnen bereits in der Detailplanung und sind überzeugt, kreativ neue Massstäbe setzen zu können.»

Während Stress erstmals bei Art on Ice dabei ist, kennt Marius Bear das glitschige Terrain bereits. Er sprang 2023 mit Marc Sway (45) für den krankheitshalber ausgefallenen Rag'n'Bone Man (39) ein. «Ich freue mich sehr, nun meine eigenen Songs zu performen. Ich finde, sie passen perfekt in diese Eislaufwelt», sagt Bear gegenüber Blick.

Doch auch sportlich ist bei Art on Ice die erste Riege vertreten. Mit dabei sind die Schweizer Stars Kimmy Repond (18), Lukas Britschgi (26) und Alexia Paganini (22). Dazu kommen die belgische Europameisterin Loena Hendrickx (24) und der französische Doppel-Europameister Adam Siao Him Fa (23) sowie der US-amerikanische Weltmeister Ilia Malinin (19).

