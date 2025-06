1/7 Lionel Richie und seine grosse Liebe, die Toggenburgerin Lisa Parigi, sind seit über zehn Jahren ein Paar. Foto: WireImage

Seine Stimme klingt wie ein sanfter Sommerwind, der die Seele wärmt. Seit über vier Jahrzehnten bereichert Soulsänger Lionel Richie (76) auch heute noch romantische Abende. Mit seinen Songs wie «Hello» oder «All Night Long» trocknet er Tränen und rockt die Bühne. Mit Blick spricht der US-Superstar über sein Schweizer Comeback, seine grosse Liebe zur Toggenburger Unternehmerin Lisa Parigi (35), und er verrät im Telefongespräch sein erstaunliches Lieblingsritual.

Blick: Am 12. Juli treten Sie im Rahmen Ihrer Tour «Say Hello to the Hits» nach 18 Jahren wieder im Zürcher Hallenstadion auf. Wie fühlt es sich an, bald zurück in der Schweiz zu sein?

Lionel Richie: Unglaublich! Ich liebe die Schweiz – und ich liebe Lisa, meine Lebenspartnerin. Ihre Wurzeln sind im schönen Toggenburg, wo wir privat immer mal wieder sind. Der Konzertabend wird auf jeden Fall für mich und sie auch ein Familienfest, da alle von Lisas grossem Familien- und Freundeskreis kommen werden. Es ist für mich wie ein Heimkommen.

Was wäre ein passender Songtitel für die Schweiz?

Vielleicht einfach: «Hello.» Jedes Mal, wenn ich hier bin, sagt jeder freundlich Hallo. Ich liebe das Wort. Daher heisst auch meine Tour so.

Sie scheinen darob nicht müde zu werden.

Im Gegenteil. «Hello» ist wie ein globales Passwort. Jeder versteht es. Ich bin auch noch nie müde von einem Lied geworden. Aber man muss sich von Anfang an gut überlegen, welches der eigentliche Signature-Song wird. Gewisse Lieder habe ich nicht öffentlich gespielt, weil ich wusste, irgendwann mag ich sie nicht mehr hören. Das ist Michael Jackson passiert. Er mochte seinen Song «ABC» überhaupt nicht, und ständig wünschte man von ihm, dass er ihn singt. Ich empfinde es als Glück und Geschenk, dass ich all meine Songs liebe und meine Fans lauthals mit mir mitsingen.

Das Publikum hat sich verändert. Heute leuchten statt Feuerzeuge Handylichter. Das kann freuen oder nerven.

Ganz ehrlich? Früher hatte ich Mühe damit, von den Handykameras fotografiert zu werden. Heute verstehe ich, dass diese eingefangenen Momente für viele Menschen ein Souvenir sind. Klar denke ich immer wieder: ‹Hey, ich stehe direkt vor dir, warum schaust du auf einen Bildschirm?› Viele im Publikum filmen, statt den Moment zu geniessen. Da bist du doch nicht am Konzert, du hast das Konzert nur gefilmt. Aber das ist heute nun mal Teil des Spiels.

Wie gehen Sie mit Social Media und künstlicher Intelligenz um?

Man muss es akzeptieren. Es ist unsere Welt. «American Idol» zum Beispiel hat pro Staffel über eine Milliarde Videoaufrufe. Das ist verrückt – aber Realität. Aber Social Media ist dein direkter Draht zu den Fans. Wenn du wissen willst, was sie denken, frag sie einfach. Sie sind da, in Echtzeit.

Haben Sie heute noch Lampenfieber?

Aber klar! Ich sage immer: Wenn du keine Nervosität verspürst, bist du nicht wirklich präsent. Vor einem Konzert mache ich Sport. Stretching und Kniebeugen. Und dann kommt mein Lieblingsritual: Ich gehe mit meiner Band in die Garderobe und wir erzählen uns sechs, sieben total alberne Witze. Wir lachen Tränen – und gehen mit dieser vollen Energie raus. Ich muss mit der Euphorie des Publikums von Anfang an mithalten können. Du kannst dich nicht drei Songs lang warmlaufen.

Was treibt Sie heute noch an, auf den Bühnen zu stehen?

Schon in der Schule sagten alle: «Lionel, setz dich endlich hin.» Ich hatte schon immer einen enormen Bewegungsdrang, den habe ich nie verloren. Für mich ist Energie das Blut des Lebens. Wenn du diese Welle reitest, kannst du alles erreichen.

Worauf kann sich das Publikum in Zürich freuen?

Auf zwei Shows an einem Abend. Eine gibts auf der Bühne, eine im Publikum. Es wird ein Riesenfest. Garantiert kommen viele als Commodores verkleidet, mit Afro-Perücken, Schnauz und in 80er-Jahre-Outfits. Wenn ich «Three Times a Lady» singe, klingt das wie ein Stadiongesang. Die Leute feiern sich selbst – und mich. Ich liebe das.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken. Was bereuen Sie?

Ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Für meine Familie, meine Freunde und für meine Kinder. So viele Nächte habe ich im Studio verbracht. Aber so entstehen Alben, so entsteht Substanz. Tourneen wie diese mit insgesamt dreissig Shows – das ist kein Spaziergang. Aber es ist meine Spielzeit. Heute versuche ich, das, was ich verpasst habe, mit meinen Enkelkindern nachzuholen. Haben Sie Kinder oder schon Enkel?

Ja, ich bin kürzlich voller Dankbarkeit Grossmutter geworden, er heisst Lionel.

Wow, das ist doch ein Zeichen. Sagen Sie Ihrem Enkel ein herzliches «Hello» von mir.

Danke, das werde ich tun. Eine letzte Frage: Sie sprechen kaum über Politik, nicht über Donald Trump. Weshalb nicht?

Weil mein Platz nicht die Politik ist. Mein Platz ist die Liebe. Ich komme irgendwo auf der Welt aus dem Flugzeug und die Leute sagen: «Willkommen zu Hause, Lionel!» Das ist meine Mission. Ich werde niemanden mit meiner Meinung zu Donald Trump oder zu Religion verschrecken. Die Welt ist politisch genug. Ich bin hier, um sie zusammenzubringen. Und dafür brauche ich nur ein Wort: «Hello».

