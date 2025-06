Superstar im Hallenstadion Gewinne Tickets für das Konzert von Lionel Richie

Der preisgekrönte Musiker Lionel Richie bringt all seine Hits ins Hallenstadion Zürich. Blick verlost für die «Say Hello to the Hits»-Tour 20 x 2 Tickets. Sei mit ein bisschen Glück beim Konzert des legendären Liveperformers am 12. Juli dabei.

Publiziert: 00:01 Uhr | Aktualisiert: 16:10 Uhr