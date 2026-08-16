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Musik
Simone Felber eröffnet das Halbfinale am ESC
Alphörner und Tanzeinlage
Simone Felber eröffnet das Halbfinale am ESC
Mit einem spektakulären Eröffnungsauftritt im ersten Halbfinale hat die Schweiz vor einem Millionenpublikum für Aufsehen gesorgt. Im Mittelpunkt steht dabei Simone Felber.
Publiziert: 00:06 Uhr
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