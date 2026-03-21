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Musik
Trailer: «Abenteuerland» Musical mit PUR-Hits in der Schweiz
«Abenteuerland»
Hits von PUR im neuen Musical-Trailer
«Abenteuerland», das neue Musical mit den grössten PUR-Hits, kommt in die Schweiz. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack auf die Show.
Publiziert: vor 44 Minuten
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