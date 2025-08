Kräftige Regenschauer in Zürch DJ-Konzert von Kollektiv Keinemusik endet im Regenchaos

Am Freitag tanzten Tausende Partylustige auf dem Hardturmplatz in Zürich zu den Klängen des Berliner DJ-Kollektivs Keinemusik. Nur das Wetter spielte am Schweizer Nationalfeiertag nicht mit. Videos im Netz zeigen die chaotischen Zustände.

Publiziert: 10:52 Uhr | Aktualisiert: vor 19 Minuten